Роспотребнадзор не обнаружил превышения ПДК вредных веществ в Новосибирске

Самолет в небе над Новосибирском. Смог вызван действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.

Самолет в небе над Новосибирском. Смог вызван действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.

НОВОСИБИРСК, 24 июл – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили в воздухе Новосибирска, где с 21 июля наблюдается смог от лесных пожаров в Красноярском крае, превышения предельных концентраций вредных веществ, сообщает управление ведомства по Новосибирской области.

Как сообщалось, Западную Сибирь окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Республики Хакасия, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края, где полыхают природные пожары. По прогнозу синоптиков, улучшение обстановки прогнозируется в ближайшие 2 дня при изменении направления ветра.

"На 23 июля 2019 года по результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ не выявлено", - говорится в сообщении.

При этом в целом специалисты обнаружили в воздухе не превышающие ПДК вредные вещества, такие как сажа (0,26-0,28 при ПДК-0,5 миллиграммов на кубометр), диоксид азота (0,01-0,02 при ПДК-0,2 миллиграммов на кубометр), диоксид серы (0,02-0,04 при ПДК-0,5), оксид углерода (1,2-1,4 при ПДК-5,0), фенол (0,003 при ПДК-0,01). Мониторинг за составом воздуха в Новосибирске на содержание вредных веществ продолжается.