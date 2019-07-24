Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T08:14Z
https://ria.ru/20190724/1556821754.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155682/18/1556821850_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a72b27fec99b218cbb76213c13405cc4.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор не обнаружил превышения ПДК вредных веществ в Новосибирске

08:14
282
© РИА Новости / Александр КряжевСамолет в небе над Новосибирском. Смог вызван действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
Самолет в небе над Новосибирском. Смог вызван действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Самолет в небе над Новосибирском. Смог вызван действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
НОВОСИБИРСК, 24 июл – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили в воздухе Новосибирска, где с 21 июля наблюдается смог от лесных пожаров в Красноярском крае, превышения предельных концентраций вредных веществ, сообщает управление ведомства по Новосибирской области.
Как сообщалось, Западную Сибирь окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Республики Хакасия, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края, где полыхают природные пожары. По прогнозу синоптиков, улучшение обстановки прогнозируется в ближайшие 2 дня при изменении направления ветра.
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Вчера, 18:16
В Сибири до конца недели сохранится высокий класс пожарной опасности
"На 23 июля 2019 года по результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ не выявлено", - говорится в сообщении.
При этом в целом специалисты обнаружили в воздухе не превышающие ПДК вредные вещества, такие как сажа (0,26-0,28 при ПДК-0,5 миллиграммов на кубометр), диоксид азота (0,01-0,02 при ПДК-0,2 миллиграммов на кубометр), диоксид серы (0,02-0,04 при ПДК-0,5), оксид углерода (1,2-1,4 при ПДК-5,0), фенол (0,003 при ПДК-0,01). Мониторинг за составом воздуха в Новосибирске на содержание вредных веществ продолжается.
В связи со сложившейся ситуацией жителям рекомендуют соблюдать меры личной безопасности - по возможности меньше быть на открытом воздухе, использовать влажные маски, плотно закрывать окна и двери в домах, ограничить физическую активность и больше пить.
010013
Обсудить 0
РоспотребнадзорНовосибирскПроисшествия
Рекомендуем
Смог в Новосибирске, вызванный действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
Жители Сибири просят ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров
РИА
Новости
На предприятии в Днепре 17 работников попали в больницу с отравлением
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
В Амурской области около 80 км дорог пострадали от паводка
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Иран заявил о намерении обеспечить безопасность в Персидском заливе
Лента
новостей
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Власти уточнили возможную причину пожара в хабаровском лагере
Китайские военнослужащие. Архивное фото
В Китае заявили о праве на силовое решение тайваньского вопроса
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
МЧС доставляет продукты в подтопленное село в Приамурье
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
Кортеж Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы
Дождь в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Посольство прокомментировало ситуацию с задержанием КНДР российского судна
Центральный банк России
Российские банки хотят получить право приостанавливать решения ЦБ
Житель Урала признался в убийстве из-за неразделенной любви спустя 12 лет
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Жители Комсомольска-на-Амуре несут цветы в память о погибших в лагере детях
В Приамурье 12 подростков сбежали из закрытого воспитательного учреждения
В Нью-Йорке ищут хулиганов, окативших полицейских водой из ведер
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58На Украину с начала года не пустили почти пять тысяч россиян
09:58Чиновник призвал исходить из интересов детей, решая судьбу горевшего лагеря
09:58СК возбудил дело против начальника отдела МЧС после пожара в лагере
09:53В Китае восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
09:53Курилки в аэропортах предложили сделать платными
09:52В Киевской области члены избиркома вели подсчет голосов в кафе
09:49Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:48Военные расчистили более 20 гектаров земли во втором районе в Тулуне
09:48В Кабуле автомобиль НАТО подорвался на бомбе
09:42В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ
09:37Иларион похвалил Зеленского за то, что не вмешивается в дела Церкви
09:37В Луганской области усилили охрану избиркома, где пересчитывают голоса
09:36Москалькова рассказала, почему не принят закон против насилия в семье
09:31Кортеж Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы
09:30Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
09:22На юго-западе Китая из-за оползней погибли 11 человек
09:18Психологи призвали закрыть хабаровский лагерь из-за состояния вожатых
09:18В Приморье МЧС взяло на особый контроль безопасность детей
09:15Российские банки хотят получить право приостанавливать решения ЦБ
09:14Повторный тест электронного голосования для выборов в МГД прошел без сбоев
Лента новостейМолния