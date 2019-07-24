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РИА Новости

Робот "Федор" задержится на борту МКС

08:10
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© РИА Новости / Александр Овчаров / Перейти в фотобанкИспытание антропоморфного робота "Федор"
Испытание антропоморфного робота Федор
© РИА Новости / Александр Овчаров
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Испытание антропоморфного робота "Федор". Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Возвращение с Международной космической станции (МКС) на Землю корабля "Союз МС-14" с человекообразным роботом "Федор" отложено с 3 на 7 сентября, сообщили РИА Новости в среду в Роскосмосе.
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что запуск корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 22 августа в 6.38 мск. Стыковка корабля с МКС намечается на 24 августа в 8.31 мск. Приземление "Союза МС-14" планировалось на 3 сентября.
Робот Федор. 21 марта 2018 года
Вчера, 16:14
Рогозин рассказал о новом имени робота "Федора"
"Посадка корабля "Союз МС-14" перенесена с 3 на 7 сентября", - сказали в госкорпорации, не уточняя причину сдвижки.
Таким образом, робот проведет на борту МКС 14 дней, а не 10, как планировалось ранее.
Ранее сообщалось, что робот сменил русское имя "Федор" на английское Skybot F-850. На станции он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.
"Федор" - первый российский человекообразный робот. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робота-спасателя. Изначально робот разрабатывался в рамках проекта "Аватар" и носил это имя. Собственное имя машине дал Дмитрий Рогозин, тогда вице-премьер. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат. Также он научился стрелять из пистолета с двух рук, но за это производитель лишился доступа к ряду зарубежных деталей.
Антропоморфный робот Федор
27 июня, 01:12
Источник рассказал, как космонавт будет управлять роботом "Федором" на МКС
Летом 2018 года источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что Роскосмос рассматривает возможность полета к МКС на беспилотном корабле "Союз МС" в 2019 году сразу двух роботов. Как сообщалось, проект получил название "киберэкипаж". Позднее Роскосмос признал начало подготовки одного робота к полету.
В перспективе "Федор" станет первым испытателем нового российского пилотируемого корабля "Федерация", первый запуск которого планируется в 2022 году ракетой-носителем "Союз-5" ("Иртыш") с космодрома Байконур. Не исключается, что в дальнейшем "Федор" также отправится на "Федерации" в облет Луны.
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