Робот "Федор" задержится на борту МКС

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Возвращение с Международной космической станции (МКС) на Землю корабля "Союз МС-14" с человекообразным роботом "Федор" отложено с 3 на 7 сентября, сообщили РИА Новости в среду в Роскосмосе.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что запуск корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 22 августа в 6.38 мск. Стыковка корабля с МКС намечается на 24 августа в 8.31 мск. Приземление "Союза МС-14" планировалось на 3 сентября.

"Посадка корабля "Союз МС-14" перенесена с 3 на 7 сентября", - сказали в госкорпорации, не уточняя причину сдвижки.

Таким образом, робот проведет на борту МКС 14 дней, а не 10, как планировалось ранее.

Ранее сообщалось, что робот сменил русское имя "Федор" на английское Skybot F-850. На станции он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.

"Федор" - первый российский человекообразный робот. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робота-спасателя. Изначально робот разрабатывался в рамках проекта "Аватар" и носил это имя. Собственное имя машине дал Дмитрий Рогозин, тогда вице-премьер. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат. Также он научился стрелять из пистолета с двух рук, но за это производитель лишился доступа к ряду зарубежных деталей.

Летом 2018 года источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что Роскосмос рассматривает возможность полета к МКС на беспилотном корабле "Союз МС" в 2019 году сразу двух роботов. Как сообщалось, проект получил название "киберэкипаж". Позднее Роскосмос признал начало подготовки одного робота к полету.