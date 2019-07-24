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РИА Новости

Жители Комсомольска-на-Амуре несут цветы в память о погибших в лагере детях

08:01
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© Фото : МЧС РоссииПоследствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : МЧС России
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Жители Комсомольска-на-Амуре несут цветы к школам, где учились погибшие при пожаре в лагере под Хабаровском дети, сообщает администрация города.
Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело. В среду в Хабаровском крае объявлен траур.
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"Комсомольчане могут выразить свои соболезнования родным и близким детей, погибших во время трагедии в детском лагере на "Холдоми", принести цветы к школам. Здесь же можно оставить материальную помощь для семей погибших детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цветы несут к школам №32 на Аллее Труда 55; №36 на Аллее Труда 5 и лицею №1 по улице Пирогова, 21.
Ранее сообщалось, что трое погибших детей проживали в Комсомольске, еще один ребенок - в Амурском районе.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайОбщество
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