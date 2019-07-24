МЧС доставляет продукты в подтопленное село в Приамурье

Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области

© МЧС России Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Спасатели доставляют продукты и воду в пострадавшее от паводка село Ивановка в Приамурье, откуда уже эвакуировали часть жителей, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Из-за сильных дождей в Амурской области режим чрезвычайной ситуации ввели в Благовещенске, Зее, Зейском, Благовещенском, Селемджинском, Тамбовском районах, которые пострадали в ходе циклона, подтоплены свыше 400 придомовых участков и десятки участков дорог. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек, в том числе 31 ребенок.

"В селе Норск Селемджинского района пожарные аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Амурской области укрепляют дамбу для защиты населенного пункта… Уложено 100 тонн грунта протяженностью 120 метров. В Зейском районе работает вторая группа аэромобильной группировки… Пожарные доставляют в село Ивановку продукты питания, бутилированную воду и развозят населению, проводят подворовый обход, информирование населения", - говорится в сообщении.