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РИА Новости

МЧС доставляет продукты в подтопленное село в Приамурье

07:46
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© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
© МЧС России
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Спасатели доставляют продукты и воду в пострадавшее от паводка село Ивановка в Приамурье, откуда уже эвакуировали часть жителей, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Из-за сильных дождей в Амурской области режим чрезвычайной ситуации ввели в Благовещенске, Зее, Зейском, Благовещенском, Селемджинском, Тамбовском районах, которые пострадали в ходе циклона, подтоплены свыше 400 придомовых участков и десятки участков дорог. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек, в том числе 31 ребенок.
"В селе Норск Селемджинского района пожарные аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Амурской области укрепляют дамбу для защиты населенного пункта… Уложено 100 тонн грунта протяженностью 120 метров. В Зейском районе работает вторая группа аэромобильной группировки… Пожарные доставляют в село Ивановку продукты питания, бутилированную воду и развозят населению, проводят подворовый обход, информирование населения", - говорится в сообщении.
В связи с неблагоприятным прогнозом по подъему уровня рек в поселке Февральске готовы к работе три пункта временного размещения, где смогут жить до 155 человек. В Мазановском районе готовы к развертыванию 16 пунктов временного размещения на 3601 человека.
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