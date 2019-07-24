В Китае оценили последствия размещения системы ПРО THAAD в Южной Корее

ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Размещение в Южной Корее ракетных комплексов США THAAD серьезно подорвало стратегический баланс в регионе, говорится в обнародованной в среду Белой книге по нацобороне КНР.
"США укрепляют свои военные союзы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, усиливают военное присутствие и вмешательство в регионе, что добавляет сложностей для региональной безопасности", - говорится в документе.
12 апреля, 18:05Брешь или брешут про брешь. США поставят Румынии еще одну ПРОЧто же это за система у американцев в Румынии такая передовая, если и трех лет не простояла, а уже нуждается в замене? Впрочем, если это перенастройка с противоракет на "Томагавки", то все становится на свои места. Из ДРСМД американцы ведь не зря вышли.
Подчеркивается, что "размещение в Южной Корее ракетных комплексов США THAAD привело к серьезному подрыву стратегического баланса в регионе и стратегических интересов безопасности региональных стран".
В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.
По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России.
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