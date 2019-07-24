В Китае оценили последствия размещения системы ПРО THAAD в Южной Корее

Брешь или брешут про брешь. США поставят Румынии еще одну ПРО Что же это за система у американцев в Румынии такая передовая, если и трех лет не простояла, а уже нуждается в замене? Впрочем, если это перенастройка с противоракет на "Томагавки", то все становится на свои места. Из ДРСМД американцы ведь не зря вышли.