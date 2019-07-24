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РИА Новости

СМИ узнали о планах Канады по разработке спутников интернет-связи

07:35
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© Canadian Space AgencyКанадский спутник Radarsat-2. Архивное фото
Канадский спутник Radarsat-2. Архивное фото
© Canadian Space Agency
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правительство Канады объявит о выделении 100 миллионов канадских долларов (76 миллионов долларов США) в течение пяти лет на разработку низкоорбитальных спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в сельских и удаленных регионах, сообщает телеканал CBC.
По данным телеканала, правительство объявит об этом в среду.
Одним из участников проекта будет компания Telesat, развивающая проект созвездия спутников, которые будут способствовать скоростному соединению в сельских и отдаленных районах по всему миру. Спутники планируется выводить на низкую околоземную орбиту на расстояние около тысячи километров от поверхности Земли.
В июне ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту серию из трех канадских спутников RADARSAT Constellation. В создании спутников участвовали более 125 канадских компаний. Созвездие RADARSAT Constellation придет на смену системам RADARSAT-1, действовавшей с 1995 по 2013 год, и RADARSAT-2, работающей с 2007 года. RADARSAT Constellation предназначена для наблюдения за погодными условиями, при ликвидации стихийных бедствий и наблюдением за морской навигацией. Заказчиком запуска выступает Канадское космическое агентство.
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