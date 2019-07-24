СМИ узнали о планах Канады по разработке спутников интернет-связи

Одним из участников проекта будет компания Telesat, развивающая проект созвездия спутников, которые будут способствовать скоростному соединению в сельских и отдаленных районах по всему миру. Спутники планируется выводить на низкую околоземную орбиту на расстояние около тысячи километров от поверхности Земли.

В июне ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту серию из трех канадских спутников RADARSAT Constellation. В создании спутников участвовали более 125 канадских компаний. Созвездие RADARSAT Constellation придет на смену системам RADARSAT-1, действовавшей с 1995 по 2013 год, и RADARSAT-2, работающей с 2007 года. RADARSAT Constellation предназначена для наблюдения за погодными условиями, при ликвидации стихийных бедствий и наблюдением за морской навигацией. Заказчиком запуска выступает Канадское космическое агентство.