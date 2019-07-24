В лагере под Хабаровском, где произошел пожар, остаются более 170 детей

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Более 170 детей остаются в лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, где накануне произошел пожар и погибли дети, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства образования и науки края Артем Красиков.
Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело. В среду в Хабаровском крае объявлен траур.
"На 12.00 (6.00 мск) среды в лагере остаются 175 детей. Они размещены в деревянных корпусах. Решения о закрытии лагеря еще принято", - сказал Красиков.
Он отметил, что после пожара часть детей из лагеря увезли родственники.
Ранее сообщалось, что на третью смену, которая длилась 21 июля по 7 августа, было продано 428 путевок, это почти вдвое больше, чем могли вместить деревянные корпуса. В палаточном лагере проживало 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет.