В лагере под Хабаровском, где произошел пожар, остаются более 170 детей

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Более 170 детей остаются в лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, где накануне произошел пожар и погибли дети, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства образования и науки края Артем Красиков.

Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело. В среду в Хабаровском крае объявлен траур.

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"На 12.00 (6.00 мск) среды в лагере остаются 175 детей. Они размещены в деревянных корпусах. Решения о закрытии лагеря еще принято", - сказал Красиков.

Он отметил, что после пожара часть детей из лагеря увезли родственники.