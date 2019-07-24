В Китае сообщили о планах повысить военные расходы

ПЕКИН, 24 июл — РИА Новости. Военные расходы Китая будут расти умеренными темпами, говорится в Белой книге по нацобороне, опубликованной Госсоветом КНР.
"По-прежнему остается большой разрыв между военными расходами Китая и нуждами по обеспечению национального суверенитета, безопасности и интересов развития, для выполнения международных обязательств", — отмечается в документе.
В нем также говорится, что военные расходы "прозрачны и целесообразны".
Это объясняется тем, что Китай сталкивается с серьезными вызовами в обеспечении национального суверенитета, территориальной целостности и морских интересов и прав.
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Военный бюджет Китая по объему занимает второе место в мире после США.
В 2018 году расходы на оборону увеличились на 8,1% — до 175 миллиардов долларов.
Согласно бюджету на 2019-й, расходы вырастут до 177,6 миллиарда.
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