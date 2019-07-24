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РИА Новости

В Китае сообщили о планах повысить военные расходы

07:22
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевые танки Type 99 Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
Боевые танки Type 99 Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 24 июл — РИА Новости. Военные расходы Китая будут расти умеренными темпами, говорится в Белой книге по нацобороне, опубликованной Госсоветом КНР.

"По-прежнему остается большой разрыв между военными расходами Китая и нуждами по обеспечению национального суверенитета, безопасности и интересов развития, для выполнения международных обязательств", — отмечается в документе.

В нем также говорится, что военные расходы "прозрачны и целесообразны".
Это объясняется тем, что Китай сталкивается с серьезными вызовами в обеспечении национального суверенитета, территориальной целостности и морских интересов и прав.
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В 2018 году расходы на оборону увеличились на 8,1% — до 175 миллиардов долларов.
Согласно бюджету на 2019-й, расходы вырастут до 177,6 миллиарда.
Военнослужащие КНР на церемонии открытия международных конкурсов Кубок моря-2017 и Морской десант-2017 во Владивостоке.
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