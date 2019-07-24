В Китае сообщили о планах повысить военные расходы

ПЕКИН, 24 июл — РИА Новости. Военные расходы Китая будут расти умеренными темпами, говорится в Белой книге по нацобороне, опубликованной Госсоветом КНР.

"По-прежнему остается большой разрыв между военными расходами Китая и нуждами по обеспечению национального суверенитета, безопасности и интересов развития, для выполнения международных обязательств", — отмечается в документе.

В нем также говорится, что военные расходы "прозрачны и целесообразны".

Это объясняется тем, что Китай сталкивается с серьезными вызовами в обеспечении национального суверенитета, территориальной целостности и морских интересов и прав.

Военный бюджет Китая по объему занимает второе место в мире после США.

В 2018 году расходы на оборону увеличились на 8,1% — до 175 миллиардов долларов.