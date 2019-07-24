В Китае опровергли сообщения об использовании военной базы в Камбодже

ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь опроверг сообщения об использовании Китаем военной базы в Камбодже, назвав их ложными слухами.

"Вы упомянули о якобы использовании Китаем военной базы в Камбодже, я хочу подчеркнуть, что это слухи и ложные сообщения", - заявил У Цянь на пресс-конференции в среду.

Он добавил, что вооруженные силы Китая и Камбоджи проводят совместную подготовку военнослужащих и осуществляют материально-техническое обеспечение, "подобное сотрудничество не направлено против третьих сторон".

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Камбоджа и Китай подписали тайное соглашение, позволяющее вооруженным силам КНР использовать военно-морскую базу Камбоджи в течение 30 лет. Представитель правительства Камбоджи Фэй Сифан назвал эти данные "фэйковыми".