В Китае опровергли сообщения об использовании военной базы в Камбодже

ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь опроверг сообщения об использовании Китаем военной базы в Камбодже, назвав их ложными слухами.
"Вы упомянули о якобы использовании Китаем военной базы в Камбодже, я хочу подчеркнуть, что это слухи и ложные сообщения", - заявил У Цянь на пресс-конференции в среду.
Он добавил, что вооруженные силы Китая и Камбоджи проводят совместную подготовку военнослужащих и осуществляют материально-техническое обеспечение, "подобное сотрудничество не направлено против третьих сторон".
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Камбоджа и Китай подписали тайное соглашение, позволяющее вооруженным силам КНР использовать военно-морскую базу Камбоджи в течение 30 лет. Представитель правительства Камбоджи Фэй Сифан назвал эти данные "фэйковыми".
По данным Wall Street Journal, соглашение было подписано еще весной и дает Китаю уникальное право на часть базы ВМС Реам в Сиамском заливе рядом с аэропортом, который сейчас строит китайская компания. Согласно информации источников, соглашение, подписанное на тридцатилетний срок с условием продления каждые десять лет, позволяет Пекину размещать там свои войска, хранить оружие и швартовать корабли.
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