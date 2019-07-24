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РИА Новости

Минобороны Китая заявило, что продолжит укреплять военное взаимодействие

07:01
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийско-китайские учения. Архивное фото
Российско-китайские учения. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Вооруженные силы КНР и РФ продолжат укреплять взаимодействие и улучшать механизмы сотрудничества, заявил на пресс-конференции в среду официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
"Китай и Россия вступили в новую эпоху отношений, взаимодействие вооруженных сил двух стран также вступили в новую эпоху под стратегическим руководством лидеров наших государств", - сказал У Цянь.
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Он подчеркнул, что "вооруженные силы России и Китая продолжат совершенствовать военные отношения, продолжат укреплять поддержку друг друга, активизировать соответствующие механизмы взаимодействия в области обменов на высоком уровне, стратегического сотрудничества, разработки военного оборудования, борьбе с терроризмом".
"Мы будем углублять наше сотрудничество и таким образом внесем наш вклад в поддержание глобального мира, баланса международной безопасности и стабильности", - добавил представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что российские и китайские военные 23 июля провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Российские бомбардировщики в рамках совместного патрулирования налетали 11 часов, преодолев девять тысяч километров.
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Минобороны КитаяКитайРоссияВ мире
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