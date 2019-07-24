Минобороны Китая заявило, что продолжит укреплять военное взаимодействие

ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Вооруженные силы КНР и РФ продолжат укреплять взаимодействие и улучшать механизмы сотрудничества, заявил на пресс-конференции в среду официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

"Китай и Россия вступили в новую эпоху отношений, взаимодействие вооруженных сил двух стран также вступили в новую эпоху под стратегическим руководством лидеров наших государств", - сказал У Цянь.

Он подчеркнул, что "вооруженные силы России и Китая продолжат совершенствовать военные отношения, продолжат укреплять поддержку друг друга, активизировать соответствующие механизмы взаимодействия в области обменов на высоком уровне, стратегического сотрудничества, разработки военного оборудования, борьбе с терроризмом".

"Мы будем углублять наше сотрудничество и таким образом внесем наш вклад в поддержание глобального мира, баланса международной безопасности и стабильности", - добавил представитель ведомства.