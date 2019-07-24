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РИА Новости

Экс-президенту Киргизии могут запретить выезд из страны, сообщил источник

06:52
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЭкс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Ограничений на выезд из страны экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева нет, сообщил РИА Новости в среду источник в министерстве внутренних дел страны.
"На данный момент никаких ограничений нет. Но его в любой момент могут внести в базу тех, кому запрещен выезд", - заявил собеседник агентства.
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
27 июня, 12:17
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В понедельник бывший лидер Киргизии заявил, что планирует в среду вылететь в Москву "на пару дней". О цели поездки и предстоящих в российской столице встречах Атамбаев рассказывать не стал, уточнив, что это "конфиденциальная информация".
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МВД КиргизииАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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