Экс-президенту Киргизии могут запретить выезд из страны, сообщил источник

БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Ограничений на выезд из страны экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева нет, сообщил РИА Новости в среду источник в министерстве внутренних дел страны.

"На данный момент никаких ограничений нет. Но его в любой момент могут внести в базу тех, кому запрещен выезд", - заявил собеседник агентства.