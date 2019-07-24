Сахалинские власти подключились к освобождению задержанных в КНДР моряков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июл – РИА Новости. Власти Сахалина подключились к освобождению российских моряков, задержанных в КНДР, сообщили журналистам в среду в правительстве области.

Ранее сообщалось, что северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания". Связи с моряками до сих пор нет, а представителю российского посольства в Пхеньяне только вчера удалось посетить задержанный корабль. В ситуации сейчас разбирается посольство России в КНДР. Представителям дипмиссии уже удалось встретиться с экипажем. Решаются вопросы по скорейшему возвращению моряков домой.

"Власти Сахалина подключились к освобождению моряков, задержанных в КНДР. Среди 15 россиян в составе экипажа рыболовецкого судна, приписанного к Невельску, находятся трое островитян. Это жители Невельска, Корсакова и Холмска", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По информации островных властей, правительство Сахалинской области следит за развитием ситуации, взаимодействуя с представительством МИД России в Южно-Сахалинске.