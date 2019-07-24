В Еврейской автономной области начались проверки детских лагерей

Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края

Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Проверки детских лагерей отдыха начались в Еврейской автономной области после трагедии с гибелью четверых школьников в палаточном лагере в Хабаровском крае, сообщает правительства региона.

Отмечается, что губернатор Еврейской автономной области дал поручение ответственным за организацию летнего отдыха в муниципальных районах и руководителям загородных лагерей усилить меры по пожарной безопасности в детских учреждениях.

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"Сотрудникам управления МЧС по Еврейской автономной области, Госпожнадзора поручено усилить контроль за пожарной безопасностью в летних лагерях, провести дополнительные инструктажи, организовать проверки по эвакуации людей из зданий, а также отработать алгоритм действий сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций", -говорится в сообщении.

По информации регионального главка МЧС, в области зарегистрированы 93 пришкольных лагеря, четыре загородных оздоровительных лагеря и один платочный лагерь, который в настоящее время не работает.