В Еврейской автономной области начались проверки детских лагерей

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Проверки детских лагерей отдыха начались в Еврейской автономной области после трагедии с гибелью четверых школьников в палаточном лагере в Хабаровском крае, сообщает правительства региона.
Отмечается, что губернатор Еврейской автономной области дал поручение ответственным за организацию летнего отдыха в муниципальных районах и руководителям загородных лагерей усилить меры по пожарной безопасности в детских учреждениях.
"Сотрудникам управления МЧС по Еврейской автономной области, Госпожнадзора поручено усилить контроль за пожарной безопасностью в летних лагерях, провести дополнительные инструктажи, организовать проверки по эвакуации людей из зданий, а также отработать алгоритм действий сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций", -говорится в сообщении.
По информации регионального главка МЧС, в области зарегистрированы 93 пришкольных лагеря, четыре загородных оздоровительных лагеря и один платочный лагерь, который в настоящее время не работает.
Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело. Со среды в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.