В Коми частично восстановили движение поездов после схода вагонов с углем

Последствия схода с рельсов вагонов с углем в Сосногорском районе на станции Керки. 22 июля 2019

Последствия схода с рельсов вагонов с углем в Сосногорском районе на станции Керки. 22 июля 2019

© Фото : ГУ МЧС РФ по Республике Коми Последствия схода с рельсов вагонов с углем в Сосногорском районе на станции Керки. 22 июля 2019

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Восстановлено движение поездов по одному пути станции Керки Северной железной дороги в Коми после схода с рельсов 23 вагонов с углем, сообщил оперативный дежурный ЦОС РЖД.

Ночью 22 июля на станции Керки в Республике Коми в результате размыва пути из-за неблагоприятных погодных условий произошел сход 23 вагонов с углем грузового поезда. В связи с этим с 22 по 26 июля изменены маршруты следования ряда пассажирских поездов. После инцидента в Сосногорском районе ввели режим ЧС.

"Двадцать четвертого июля в 1.24 (мск) открыто движение поездов по одному пути станции Керки Северной железной дороги", - говорится в сообщении.