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РИА Новости

В Коми частично восстановили движение поездов после схода вагонов с углем

06:28
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Республике Коми Последствия схода с рельсов вагонов с углем в Сосногорском районе на станции Керки. 22 июля 2019
Последствия схода с рельсов вагонов с углем в Сосногорском районе на станции Керки. 22 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС РФ по Республике Коми
Последствия схода с рельсов вагонов с углем в Сосногорском районе на станции Керки. 22 июля 2019
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Восстановлено движение поездов по одному пути станции Керки Северной железной дороги в Коми после схода с рельсов 23 вагонов с углем, сообщил оперативный дежурный ЦОС РЖД.
Ночью 22 июля на станции Керки в Республике Коми в результате размыва пути из-за неблагоприятных погодных условий произошел сход 23 вагонов с углем грузового поезда. В связи с этим с 22 по 26 июля изменены маршруты следования ряда пассажирских поездов. После инцидента в Сосногорском районе ввели режим ЧС.
"Двадцать четвертого июля в 1.24 (мск) открыто движение поездов по одному пути станции Керки Северной железной дороги", - говорится в сообщении.
Согласно данным, путь открыт для пассажирских и грузовых поездов. Кроме того, железнодорожники продолжают восстанавливать второй и третий пути станции Керки, задействовано более 250 человек.
Скриншот видео с места схода вагонов грузового поезда под Иркутском. 12 января 2019
12 января, 09:42
Появилось видео с места схода с рельсов вагонов поезда под Иркутском
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