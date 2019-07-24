СМИ узнали о планах Nissan уволить десять тысяч сотрудников

ТОКИО, 24 июл – РИА Новости. Японский автоконцерн Nissan уволит 10 тысяч сотрудников по всему миру, сообщила телекомпания Японский автоконцерн Nissan уволит 10 тысяч сотрудников по всему миру, сообщила телекомпания NHK

Это связано с ухудшением финансового состояния компании: операционная прибыль от основной деятельности упала за прошлый финансовый год на 40%, падают показатели продаж в Европе и США. Сокращения коснутся, в основном, зарубежных заводов компании.

В мае этого года сообщалось о планах компании сократить 4800 человек. Очевидно, эта цифра была увеличена вдвое, чтобы сократить расходы и оптимизировать положение компании. Как сообщает телекомпания, рассматриваются также планы сокращения производственных линий.