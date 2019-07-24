Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T06:24Z
https://ria.ru/20190724/1556820250.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/137971/88/1379718891_0:0:2800:1576_1036x0_80_0_0_56076e01aa8051df31dab8406e816769.jpg
РИА Новости

СМИ узнали о планах Nissan уволить десять тысяч сотрудников

06:24
1011
© AP Photo / Shizuo KambayashiЛоготип компании Nissan. Архивное фото
Логотип компании Nissan. Архивное фото
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
ТОКИО, 24 июл – РИА Новости. Японский автоконцерн Nissan уволит 10 тысяч сотрудников по всему миру, сообщила телекомпания NHK.
Это связано с ухудшением финансового состояния компании: операционная прибыль от основной деятельности упала за прошлый финансовый год на 40%, падают показатели продаж в Европе и США. Сокращения коснутся, в основном, зарубежных заводов компании.
В мае этого года сообщалось о планах компании сократить 4800 человек. Очевидно, эта цифра была увеличена вдвое, чтобы сократить расходы и оптимизировать положение компании. Как сообщает телекомпания, рассматриваются также планы сокращения производственных линий.
После серии скандалов и ареста экс-главы компании Карлоса Гона автоконцерн вынужден перестраивать внутреннюю структуру с целью придания ей большей прозрачности и эффективности.
Бывший генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
30 января, 11:47
Экс-глава Nissan считает себя жертвой "заговора и предательства"
243747
Обсудить 3
Nissan MotorЯпонияЭкономика
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Признание "частного ЦРУ": газопровод в обход Украины будет строиться дальше
РИА
Новости
Пчеловод собирает мед на пасеке. Архивное фото
Ученый назвал возможные причины массовой гибели пчел на российских пасеках
Боевые танки Type 99 Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
В Китае сообщили о планах повысить военные расходы
Президент Украины Владимир Зеленский на избирательном участке в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
Украина дает миру уникальный урок демократии
Лента
новостей
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе "второго Чернобыля" в России
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Эксперт рассказал, когда Россия может признать ДНР и ЛНР
Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов
Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой
Погрузка системы противоракетной обороны THAAD в самолет C-17 Globemaster III. Архивное фото
В Китае оценили последствия размещения системы ПРО THAAD в Южной Корее
Акватория Вонсана
Северная Корея задержала российское судно
Упавший кошелек
Ученые выяснили, в какой стране живут самые нечестные люди
Перспективная российская боевая бронированная машина на базе универсальной гусеничной платформы Армата Т-15 на форуме Армия-2018 в Кубинке
Огненный ливень. На что способны новые пушки для российской бронетехники
В Судаке туриста избили из-за фотографий с животными
Действующий президент Украины Петр Порошенко во время поездки во Львовскую область
Порошенко задумал "новый Майдан". На этот раз церковный
Акция протеста возле избиркома в Донецкой области
МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область из-за митинга у избиркома
Автомобиль Следственного комитета РФ
"Думала, изменяет дочери": как теща главаря банды сорвала ограбление банка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:04В Турции туристы из России, Польши и Норвегии пострадали в ДТП
10:01В Пермском крае отменили режим ЧС, введенный из-за дождевого паводка
09:58На Украину с начала года не пустили почти пять тысяч россиян
09:58Чиновник призвал исходить из интересов детей, решая судьбу горевшего лагеря
09:58СК возбудил дело против начальника отдела МЧС после пожара в лагере
09:53В Китае восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
09:53Курилки в аэропортах предложили сделать платными
09:52В Киевской области члены избиркома вели подсчет голосов в кафе
09:49Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:48Военные расчистили более 20 гектаров земли во втором районе в Тулуне
09:48В Кабуле автомобиль НАТО подорвался на бомбе
09:42В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ
09:37Иларион похвалил Зеленского за то, что не вмешивается в дела Церкви
09:37В Луганской области усилили охрану избиркома, где пересчитывают голоса
09:36Москалькова рассказала, почему не принят закон против насилия в семье
09:31Кортеж Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы
09:30Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
09:22На юго-западе Китая из-за оползней погибли 11 человек
09:18Психологи призвали закрыть хабаровский лагерь из-за состояния вожатых
09:18В Приморье МЧС взяло на особый контроль безопасность детей
Лента новостейМолния