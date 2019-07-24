Военная стратегия США подрывает глобальную стабильность, считают в Китае

ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Военная стратегия США подрывает международную глобальную стабильность и привела к существенному росту военных расходов, говорится в Белой книге по нацобороне, опубликованной Госсоветом КНР.
"США скорректировали свою политику по национальной обороне и военную стратегию, приняв политику односторонних действий. Это спровоцировало напряженную конкуренцию между крупными странами, привело к существенному росту военных расходов", - говорится в документе.
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В Белой книге также написано, действия США подтолкнули другие страны к наращиванию ядерного и ракетного потенциалов, а также создали угрозу глобальной стратегической стабильности.