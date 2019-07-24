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РИА Новости

Названа причина отравления 37 детей в Хабаровске

06:06
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© РИА Новости / Игорь ОнучинФонтан на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске. Архивное фото
Фонтан на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
Фонтан на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Пешеходный фонтан в Хабаровске, после купания в котором заболели кишечной инфекцией 37 детей, закрыли на дезинфекцию, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Ранее сообщалось, что в больницу с симптомами кишечной инфекции обратились 37 детей, 19 из них были госпитализированы, тяжелых случаев нет. Все заболевшие гуляли у фонтана на стадионе имени Ленина или купались в нем.
"Из материала заболевших детей выделен норовирус. Аналогичный вирус выделен при лабораторных исследованиях воды из фонтана. Управлением вынесено постановление о приостановке деятельности пешеходного фонтана для проведения дезинфекционных мероприятий", - говорится в сообщении.
Инфекция в пробах была подтверждена лабораторно, эпидемиологическое расследование продолжается.
Норовирусы вызывают острый гастроэнтерит. Инфекция очень заразна и быстро распространяется, передается через грязные руки, воду, плохо вымытые фрукты и овощи. Менее десяти вирусных частиц достаточно, чтобы при попадании в желудочно-кишечный тракт здорового взрослого человека вызвать заболевание. Вирусы устойчивы и могут долго сохраняться.
Сотрудники полиции
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