Названа причина отравления 37 детей в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Пешеходный фонтан в Хабаровске, после купания в котором заболели кишечной инфекцией 37 детей, закрыли на дезинфекцию, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Ранее сообщалось, что в больницу с симптомами кишечной инфекции обратились 37 детей, 19 из них были госпитализированы, тяжелых случаев нет. Все заболевшие гуляли у фонтана на стадионе имени Ленина или купались в нем.

"Из материала заболевших детей выделен норовирус. Аналогичный вирус выделен при лабораторных исследованиях воды из фонтана. Управлением вынесено постановление о приостановке деятельности пешеходного фонтана для проведения дезинфекционных мероприятий", - говорится в сообщении.

Инфекция в пробах была подтверждена лабораторно, эпидемиологическое расследование продолжается.