Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете"

"Речь в этом плане идет о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией", — сказал он.

По его мнению, отношения между сторонами "далеки от нормальных", но все же политический диалог продолжается.

Чижов уточнил, что предпосылки для улучшения российско-европейских отношений есть, однако неизвестно, сколько на это уйдет времени.

По словам постпреда, проблемы возникли не из-за ситуации вокруг Украины — внутриукраинский кризис стал лишь катализатором проблем, которые накапливались до 2014 года.

Также Чижов добавил, что обе стороны осознают необходимость выстраивания новой парадигмы отношений, которая, по его мнению, должна основываться на прагматическом партнерстве.

Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад ввел санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке ограничений контрпродуктивно.