Китай отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Военные самолеты РФ и КНР не нарушали воздушного пространства других стран в ходе совместного патрулирования над Японским морем, заявил на пресс-конференции в среду официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Российские и китайские военные 23 июля провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны над Японским морем.

"Во время патрулирования самолеты России и Китая строго соблюдали соответствующие нормы международного права и не нарушали воздушного пространства других стран", - заявил У Цянь во время презентации "Белой книги по национальной обороне КНР в новую эпоху".

Он подчеркнул, что патрулирование стало частью годового плана совместных маневров двух стран и "не направлено против третьих стран".

При этом отвечая на уточняющий вопрос о том, намерены ли Россия и Китай в будущем проводить такие же совместные операции по патрулированию, У Цянь сообщил, что "стороны примут решение о соответствующих мерах практического взаимодействия, основываясь на дальнейших консультациях".

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о якобы имевших место двух нарушениях воздушного пространства страны над Японским морем в районе островов Токто (японское название Такэсима) российским самолетом А-50. В результате этого по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов из пулемета. По информации военных, самолет находился в воздушном пространстве Южной Кореи один раз – около 3 минут, второй – 4 минуты. Согласно информации военных, за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем они покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими Ту-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов. В МО РФ также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО". В МО РФ отметили, что подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам".