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РИА Новости

Китай отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

05:54
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолеты Ту-95. Архивное фото
Самолеты Ту-95. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Военные самолеты РФ и КНР не нарушали воздушного пространства других стран в ходе совместного патрулирования над Японским морем, заявил на пресс-конференции в среду официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Российские и китайские военные 23 июля провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны над Японским морем.
"Во время патрулирования самолеты России и Китая строго соблюдали соответствующие нормы международного права и не нарушали воздушного пространства других стран", - заявил У Цянь во время презентации "Белой книги по национальной обороне КНР в новую эпоху".
Он подчеркнул, что патрулирование стало частью годового плана совместных маневров двух стран и "не направлено против третьих стран".
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Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганства
При этом отвечая на уточняющий вопрос о том, намерены ли Россия и Китай в будущем проводить такие же совместные операции по патрулированию, У Цянь сообщил, что "стороны примут решение о соответствующих мерах практического взаимодействия, основываясь на дальнейших консультациях".
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о якобы имевших место двух нарушениях воздушного пространства страны над Японским морем в районе островов Токто (японское название Такэсима) российским самолетом А-50. В результате этого по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов из пулемета. По информации военных, самолет находился в воздушном пространстве Южной Кореи один раз – около 3 минут, второй – 4 минуты. Согласно информации военных, за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем они покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими Ту-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут.
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"Много вопросов". Сеул выразил России протест из-за "нарушения границы"Южнокорейские военные обвинили Россию в нарушении воздушного пространства. Однако, как считает эксперт Дмитрий Солонников, что-то в этой новости явно не сходится. Свое мнение он пояснил в эфире радио Sputnik.
Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов. В МО РФ также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО". В МО РФ отметили, что подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам".
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя инцидент, заявила, что опознавательная зона ПВО Южной Кореи не является воздушным пространством этой страны, все имеют право на свободу полетов там.
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Эксперт прокомментировал инцидент с самолетом в Японском море
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Минобороны КитаяЮжная КореяКитайРоссияВ мире
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