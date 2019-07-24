Площадь лесных пожаров в Красноярском крае достигла 845 тысяч гектаров

КРАСНОЯРСК, 24 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла за сутки почти на 100 тысяч гектаров и достигла почти 846 тысяч, угрозы населенным пунктам нет, сообщает в среду региональный лесопожарный центр.

По данным минлесхоза края, во вторник в регионе горели в зоне контроля 746,6 тысячи гектаров леса.

"По оперативной информации на 09.00 (05.00 мск) 24 июля 2019 года на территории края действуют лесных пожаров - 125, на общей площади - 845.923 га... Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

По данным центра, в зоне контроля действуют 110 пожаров, на площади 838.635 гектаров.

Очаги возгораний находятся на севере региона - в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском и Таймырском районах.