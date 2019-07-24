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РИА Новости

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае достигла 845 тысяч гектаров

05:47
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КРАСНОЯРСК, 24 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла за сутки почти на 100 тысяч гектаров и достигла почти 846 тысяч, угрозы населенным пунктам нет, сообщает в среду региональный лесопожарный центр.
По данным минлесхоза края, во вторник в регионе горели в зоне контроля 746,6 тысячи гектаров леса.
"По оперативной информации на 09.00 (05.00 мск) 24 июля 2019 года на территории края действуют лесных пожаров - 125, на общей площади - 845.923 га... Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.
По данным центра, в зоне контроля действуют 110 пожаров, на площади 838.635 гектаров.
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Очаги возгораний находятся на севере региона - в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском и Таймырском районах.
В тушении принимают участие 448 человек и 11 единиц техники, ситуация находится под контролем.
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