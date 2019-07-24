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РИА Новости

В Приморье пройдут внеплановые проверки детских лагерей

05:41
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Внеплановую проверку детских лагерей, в том числе палаточных, проведут в Приморье после трагедии в Хабаровском крае, где в пожаре погибли четыре ребенка, сообщает администрация региона.
Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошел в ночь на 23 июля. В лагере находились 189 детей. Сгорели 20 из 26 палаток. Пострадали 12 человек: пять взрослых и семь детей, из них четыре ребенка скончались. СК возбудил уголовное дело. Со среды в регионе трехдневный траур.
"Внеплановую проверку детских лагерей отдыха проведут в Приморье… В крае усилят контроль за обеспечением безопасности отдыха детей в летних лагерях. Об этом заявили на заседании краевой комиссии по ЧС под председательством врио вице-губернатора Приморья Олега Мельникова в среду", - говорится в сообщении.
Заседание комиссии началось с минуты молчания в память о погибших в "Холдоми" детях.
"Есть поручение губернатора провести дополнительную проверку мест детского отдыха, особенно палаточных лагерей – таких в Приморье шесть", – сказал Мельников, чьи слова приводятся в сообщении.
Сотрудники регионального главка МЧС еще раз проверят выполнение требований пожарной безопасности, состояние противопожарных сигнализаций и систем оповещения. Также на заседании было поручено усилить наблюдение за детьми в лагерях и базах отдыха, чтобы в случае опасности персонал мог быстро помочь.
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