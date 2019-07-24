В Приморье пройдут внеплановые проверки детских лагерей

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Внеплановую проверку детских лагерей, в том числе палаточных, проведут в Приморье после трагедии в Хабаровском крае, где в пожаре погибли четыре ребенка, сообщает администрация региона.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошел в ночь на 23 июля. В лагере находились 189 детей. Сгорели 20 из 26 палаток. Пострадали 12 человек: пять взрослых и семь детей, из них четыре ребенка скончались. СК возбудил уголовное дело. Со среды в регионе трехдневный траур.

"Внеплановую проверку детских лагерей отдыха проведут в Приморье… В крае усилят контроль за обеспечением безопасности отдыха детей в летних лагерях. Об этом заявили на заседании краевой комиссии по ЧС под председательством врио вице-губернатора Приморья Олега Мельникова в среду", - говорится в сообщении.

Заседание комиссии началось с минуты молчания в память о погибших в "Холдоми" детях.

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"Есть поручение губернатора провести дополнительную проверку мест детского отдыха, особенно палаточных лагерей – таких в Приморье шесть", – сказал Мельников, чьи слова приводятся в сообщении.