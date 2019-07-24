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РИА Новости

Володин потребовал от президента Грузии извиниться перед Россией

05:27
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили принести извинения за антироссийскую риторику.
По его словам, обвинения России в агрессии и оккупации территорий наносят оскорбления жителям страны и не могут "оставить их равнодушными".
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Володин призвал Грузию заниматься безопасностью туристов
"Если публично нахамили, так публично надо и отвечать", — отметил Володин в эфире телеканала "Россия-24".
После того как между Москвой и Тбилиси обострились отношения из-за высказываний грузинских лидеров, Госдума ранее рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций против Грузии. Однако Владимир Путин инициативу парламентариев не поддержал "из-за уважения к грузинскому народу".

Кризис в отношениях с Грузией

В Грузии в июне начались массовые беспорядки после того, как при открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия руководитель этой организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как предусматривает протокол мероприятия, занял место в кресле спикера парламента.
Зурабишвили на фоне этих протестов обвинила Москву в том, что она якобы их организовала. Также она назвала Россию "врагом и оккупантом".
Дмитрий Медведев подобное заявление счел непрофессиональным.
Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
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Выходка телеведущего "Рустави 2"

Впоследствии ситуацию обострила провокация, допущенная в эфире грузинского телеканала "Рустави 2". Телеведущий программы "Постскриптум" Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно оскорбил Путина.
Оскорбления ведущего в адрес покойных родителей российского президента вызвали у зрителей возмущение. Сотни человек собрались у стен офиса телеканала, потребовав уволить телеведущего, а также гендиректора канала Нику Гварамию. Телеканал временно приостановил работу, Габунию временно отстранили от эфира.
МИД России охарактеризовал выходку Габунии как беспрецедентную по низости. Некоторые предлагали возбудить в отношении журналиста уголовное дело, но Путин заметил, что это сделает ему "много чести".
Впоследствии у телеканала сменились собственники и руководство. Новый гендиректор Паата Салия допустил, что Габуния сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания. Он пояснил, что эта позиция совпадает с мнением нового владельца и заключается в том, чтобы не увольнять никого из нынешних сотрудников.
Журналисты, в свою очередь, предложили Салии учредить общественный совет, который будет контролировать кадровый вопрос в телекомпании.
Вид на дагестанский город Махачкала
22 июля, 15:11
В Госдуме предложили россиянам вместо Грузии отдыхать на Северном Кавказе
941430137
Обсудить 23
Рустави 2Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияГрузия
Популярные комментарии
А этот персонаж не хочет извиниться перед российским народом за его стремительно обнищание?
24 июля, 07:16
МПМихаил Пронин
53000022
Можно спросить? Где всё это время (после грузинского хамства и оскорблений) находился Володин? На Мальдивах или в танке?
24 июля, 07:42
bbwa
5640607
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