В Китае заявили о новых вызовах для международного режима нераспространения

ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Международный режим нераспространения скомпрометирован двойными стандартами и сталкивается с новыми угрозами, говорится в Белой книге по национальной обороне, опубликованной Госсоветом КНР.
"Международный режим нераспространения скомпрометирован прагматизмом и двойными стандартами и сталкивается с новыми вызовами", - говорится в опубликованном документе.
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Также отмечается, что возрастают нетрадиционные угрозы безопасности, такие как киберугрозы.