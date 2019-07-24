Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T05:09Z
https://ria.ru/20190724/1556819909.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Китае заявили о новых вызовах для международного режима нераспространения

05:09
500
ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Международный режим нераспространения скомпрометирован двойными стандартами и сталкивается с новыми угрозами, говорится в Белой книге по национальной обороне, опубликованной Госсоветом КНР.
"Международный режим нераспространения скомпрометирован прагматизмом и двойными стандартами и сталкивается с новыми вызовами", - говорится в опубликованном документе.
Ядерный взрыв
23 июня, 07:02
National Interest предупредил о риске ядерной войны
Также отмечается, что возрастают нетрадиционные угрозы безопасности, такие как киберугрозы.
900001
Обсудить 1
Весь мирКитайВ мире
Рекомендуем
Американский военнослужащий. Архивное фото
Военная стратегия США подрывает глобальную стабильность, считают в Китае
РИА
Новости
В Нью-Йорке ищут хулиганов, окативших полицейских водой из ведер
Китай намерен поддерживать ядерный потенциал на минимальном уровне
Самолеты Ту-95. Архивное фото
Китай отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Лента
новостей
В Китае отметили усиление глобального военного соперничества
Китайские военнослужащие. Архивное фото
В Китае заявили о праве на силовое решение тайваньского вопроса
Акватория Вонсана
Северная Корея задержала российское судно
Боевые танки Type 99 Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
В Китае сообщили о планах повысить военные расходы
Набережная реки Амур в Благовещенске. Архивное фото
Уровень воды в реках Амур и Зея вблизи Благовещенска превысил норму
Пожар на пилораме в Красноярске. 24 июля 2019
В Красноярске загорелась пилорама
Погрузка системы противоракетной обороны THAAD в самолет C-17 Globemaster III. Архивное фото
В Китае оценили последствия размещения системы ПРО THAAD в Южной Корее
Кроссовки Moon Shoe, созданные соучредителем Nike Биллом Бауэрманом. Архивное фото
В США пару кроссовок Nike продали за 437,5 тысячи долларов
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
В Китае опровергли сообщения об использовании военной базы в Камбодже
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
Эксперт назвал самых дисциплинированных держателей кредитных карт в России
В Пакистане два человека погибли при взрыве бомбы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Церкви не поддержат действия Варфоломея на Украине, считают в РПЦ
10:04В Турции туристы из России, Польши и Норвегии пострадали в ДТП
10:01В Пермском крае отменили режим ЧС, введенный из-за дождевого паводка
09:58На Украину с начала года не пустили почти пять тысяч россиян
09:58Чиновник призвал исходить из интересов детей, решая судьбу горевшего лагеря
09:58СК возбудил дело против начальника отдела МЧС после пожара в лагере
09:53В Китае восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
09:53Курилки в аэропортах предложили сделать платными
09:52В Киевской области члены избиркома вели подсчет голосов в кафе
09:49Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:48Военные расчистили более 20 гектаров земли во втором районе в Тулуне
09:48В Кабуле автомобиль НАТО подорвался на бомбе
09:42В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ
09:37Иларион похвалил Зеленского за то, что не вмешивается в дела Церкви
09:37В Луганской области усилили охрану избиркома, где пересчитывают голоса
09:36Москалькова рассказала, почему не принят закон против насилия в семье
09:31Кортеж Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы
09:30Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
09:22На юго-западе Китая из-за оползней погибли 11 человек
09:18Психологи призвали закрыть хабаровский лагерь из-за состояния вожатых
Лента новостейМолния