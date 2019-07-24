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РИА Новости

Приморские депутаты почтили память детей, погибших в хабаровском лагере

05:02
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Депутаты Приморья минутой молчания почтили память детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, сообщает законодательное собрание Приморского края.
Пожар произошел в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело. Со среды в регионе объявлен трехдневный траур.
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Кто ответит за гибель детей в детском лагере: первые версии
"Очередное заседание началось в законодательном собрании Приморского края с минуты молчания в связи с трагедией, связанной с гибелью детей в палаточном детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае", - говорится в сообщении.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайПриморский крайПроисшествия
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