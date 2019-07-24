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РИА Новости

В России может появиться единая база данных о жителях страны

04:53
10338
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего данные о гражданах России и иностранцах на территории страны.
В новой системе будет следующая информация: ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, документы об образовании, военной обязанности, медицинском и социальном страховании, сведения о семейном положении и родственных связях и другие данные.
По задумке правительства, единая база данных обеспечит "переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов", сократит объемы уклонения от уплаты налогов и мошенничества в сфере предоставления льгот населению, а также повысит собираемость платежей в бюджеты.
Оператором системы станет Федеральная налоговая служба.
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Информация о гражданах в базу данных будет поступать из профильных ведомств, при этом ФСБ и СВР получат право вносить дополнительные сведения о гражданине.
Доступ к системе получат федеральные и местные органы власти, муниципалитеты, внебюджетные фонды, территориальные фонды ОМС и избирательные комиссии. Данные также будут автоматически передаваться в Единую систему идентификации и аутентификации.
Кроме того, предполагается, что система позволит в дальнейшем отказаться от переписи населения.
Старт работы новой базы данных намечен на январь 2022 года, а переходный период продлится до 2025-го.
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Популярные комментарии
Вот она, "скромная" мечта бывшего гэбэшника СССР и всех нынешних гэбэшников и ФСОшников. )))))))
24 июля, 05:02
vvkoryy
17000012
Меня вообще удивило что этой базы типа "нет". Даже если это так, то абсолютно нормально, хоть и неприятно лично каждому, но пентагон знает многое и хочет знать максимум, о всех жителях планеты, так что логично и даже нормально, что внутренние органы должны иметь такую базу данных. И пожалуйста перестаньте цепляться за одну и ту-же персону везде и всегда, это несерьезно.
24 июля, 05:38
Alexander Knaub
10000213
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