В России может появиться единая база данных о жителях страны

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего данные о гражданах России и иностранцах на территории страны.

В новой системе будет следующая информация: ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, документы об образовании, военной обязанности, медицинском и социальном страховании, сведения о семейном положении и родственных связях и другие данные.

По задумке правительства, единая база данных обеспечит "переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов", сократит объемы уклонения от уплаты налогов и мошенничества в сфере предоставления льгот населению, а также повысит собираемость платежей в бюджеты.

Оператором системы станет Федеральная налоговая служба.

Информация о гражданах в базу данных будет поступать из профильных ведомств, при этом ФСБ и СВР получат право вносить дополнительные сведения о гражданине.

Доступ к системе получат федеральные и местные органы власти, муниципалитеты, внебюджетные фонды, территориальные фонды ОМС и избирательные комиссии. Данные также будут автоматически передаваться в Единую систему идентификации и аутентификации.

Кроме того, предполагается, что система позволит в дальнейшем отказаться от переписи населения.