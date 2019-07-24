Похороны одного из погибших в хабаровском лагере детей пройдут в четверг

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

© Фото : МЧС России Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Похороны девочки, одной из четырех погибших при пожаре в хабаровском палаточном лагере детей, пройдут в четверг в Комсомольске-на-Амуре, сообщает администрация города в среду.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошел в ночь на 23 июля. В лагере находились 189 детей. Сгорели 20 из 26 палаток. Пострадали 12 человек: пять взрослых и семь детей, из них четыре ребенка скончались. СК возбудил уголовное дело. Со среды в регионе трехдневный траур.

"Первые похороны жертв трагедии состоятся в четверг, 25 июля", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что местный спецкомбинат коммунального обслуживания помогает родителям в организации похорон. Материальную помощь оказывает Комсомольское-на-Амуре авиационное предприятие, где работает отец ребенка.

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Вопрос о дате похорон еще двух детей решается с родителями, сообщили городские власти. Затраты на захоронение девочки и мальчика возьмет на себя администрация города. В четверг семьям погибших детей из резервного фонда городской администрации перечислят по 200 тысяч рублей.

Сообщается также, что в среду во всех загородных лагерях города начались внеплановые проверки соблюдения правил пожарной безопасности.