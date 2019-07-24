Власти Нью-Йорка пообещали бороться за выдачу налоговых деклараций Трампа

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс пообещала "отчаянно бороться", чтобы налоговые декларации президента США Дональда Трампа стали достоянием общественности.

"Президент Трамп провел свою карьеру, прячась за исками, а сейчас судится, чтобы скрыть свои налоги… Я буду отчаянно бороться за то, чтобы предоставить настолько нужную прозрачность, которую хочет и заслуживает американский народ", - написала она в среду в своем Twitter

Она добавила, обращаясь к Трампу, что никто не стоит выше закона.

Адвокаты президента США подали во вторник иск против бюджетного комитета палаты представителей, самой Джеймс и главы налоговой и финансовой службы штата Нью-Йорк Майкла Шмидта, чтобы воспрепятствовать передаче налоговых деклараций главы государства в конгресс. Это стало ответом на недавнее принятие закона в штате Нью-Йорк, разрешающего местным властям передачу налоговых деклараций президента не только по требованию правоохранителей, но и по запросу конгресса.

Адвокат Трампа Джей Секулов назвал это "не более чем политической местью", заявив, что такие действия нарушают первую поправку Конституции США, которая гарантирует в том числе свободу слова и запрещает принятие законов, которые ее ограничивают. По мнению защиты Трампа, власти Нью-Йорка приняли свой закон с целью "дискриминации или мести" в отношении их подзащитного за его выступления и политику.

Ранее суд в Нью-Йорке поддержал демократов в палате представителей США в их стремлении получить доступ к финансовым документам Трампа, разрешив им запросить соответствующую документацию в банках Deutsche Bank и Capital One. Кроме того, суд в Вашингтоне поддержал позицию конгрессменов США, которые затребовали у аудиторов налоговые документы президента.

В начале апреля стало известно, что глава комитета по налогам палаты представителей США демократ Ричард Нил запросил у налоговой службы США (входит в минфин) налоговые декларации Трампа с 2013 по 2018 годы. Однако глава минфина Стивен Мнучин, в ведении которого находится эта служба, отклонил просьбу палаты. По мнению защиты Трампа, в юрисдикции комитета находятся федеральные налоги, но никак не данные о налогах президента.

Кроме того, комитеты по разведке и финансовым услугам палаты представителей США затребовали повестками информацию о финансах Трампа и бизнесе банков с Россией. В числе банков, которым были направлены повестки, - Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase, а также Deutsche Bank, который на протяжении двух десятилетий вел бизнес с Трампом.