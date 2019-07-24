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РИА Новости

Власти Нью-Йорка пообещали бороться за выдачу налоговых деклараций Трампа

04:38
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс пообещала "отчаянно бороться", чтобы налоговые декларации президента США Дональда Трампа стали достоянием общественности.
"Президент Трамп провел свою карьеру, прячась за исками, а сейчас судится, чтобы скрыть свои налоги… Я буду отчаянно бороться за то, чтобы предоставить настолько нужную прозрачность, которую хочет и заслуживает американский народ", - написала она в среду в своем Twitter.
Она добавила, обращаясь к Трампу, что никто не стоит выше закона.
Адвокаты президента США подали во вторник иск против бюджетного комитета палаты представителей, самой Джеймс и главы налоговой и финансовой службы штата Нью-Йорк Майкла Шмидта, чтобы воспрепятствовать передаче налоговых деклараций главы государства в конгресс. Это стало ответом на недавнее принятие закона в штате Нью-Йорк, разрешающего местным властям передачу налоговых деклараций президента не только по требованию правоохранителей, но и по запросу конгресса.
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Адвокат Трампа Джей Секулов назвал это "не более чем политической местью", заявив, что такие действия нарушают первую поправку Конституции США, которая гарантирует в том числе свободу слова и запрещает принятие законов, которые ее ограничивают. По мнению защиты Трампа, власти Нью-Йорка приняли свой закон с целью "дискриминации или мести" в отношении их подзащитного за его выступления и политику.
Ранее суд в Нью-Йорке поддержал демократов в палате представителей США в их стремлении получить доступ к финансовым документам Трампа, разрешив им запросить соответствующую документацию в банках Deutsche Bank и Capital One. Кроме того, суд в Вашингтоне поддержал позицию конгрессменов США, которые затребовали у аудиторов налоговые документы президента.
В начале апреля стало известно, что глава комитета по налогам палаты представителей США демократ Ричард Нил запросил у налоговой службы США (входит в минфин) налоговые декларации Трампа с 2013 по 2018 годы. Однако глава минфина Стивен Мнучин, в ведении которого находится эта служба, отклонил просьбу палаты. По мнению защиты Трампа, в юрисдикции комитета находятся федеральные налоги, но никак не данные о налогах президента.
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Кроме того, комитеты по разведке и финансовым услугам палаты представителей США затребовали повестками информацию о финансах Трампа и бизнесе банков с Россией. В числе банков, которым были направлены повестки, - Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase, а также Deutsche Bank, который на протяжении двух десятилетий вел бизнес с Трампом.
Трамп еще до избрания в 2016 году отказывался предоставить общественности свои налоговые декларации, а его оппоненты пытались добиться обнародования этих документов, подозревая главу государства в финансовых нарушениях. Газета New York Times проводила специальное расследование в отношении налоговых деклараций Трампа, которые фактически демонстрируют убыточность большинства его проектов. Президент США это оспаривает. Некоторые эксперты полагают, что публикация налоговой декларации может нанести большой ущерб репутации президента, поскольку раскроет его бизнес-провалы.
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Дональд ТрампНью-Йорк (штат)СШАВ мире
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