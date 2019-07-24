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РИА Новости

В США пару кроссовок Nike продали за 437,5 тысячи долларов

04:33
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© AP Photo / Ted ShaffreyКроссовки Moon Shoe, созданные соучредителем Nike Биллом Бауэрманом. Архивное фото
Кроссовки Moon Shoe, созданные соучредителем Nike Биллом Бауэрманом. Архивное фото
© AP Photo / Ted Shaffrey
Кроссовки Moon Shoe, созданные соучредителем Nike Биллом Бауэрманом. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Кроссовки Nike 1972 года были проданы на аукционе Sotheby's за 437,5 тысячи долларов, это новый мировой рекорд для пары кроссовок, сообщается на сайте аукционного дома.
Кроссовки Moon Shoe были созданы соучредителем Nike и тренером по бегу Биллом Бауэрманом для бегунов во время летних Олимпийских игр 1972 года (Мюнхен), всего были созданы 12 таких пар.
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Sotheby's отмечает, что изначальная цена кроссовок была определена в 160 тысяч долларов. На аукционе пару приобрел коллекционер Майлс Надал, который планирует выставить ее в своем частном музее вместе с коллекцией автомобилей.
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Sotheby'sNike, Inc.СШАВ мире
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