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РИА Новости

Семьям погибших в лагере детей выплатят по 200 тысяч рублей на похороны

04:13
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© Фото : МЧС РоссииПоследствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : МЧС России
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Семьи детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе "Холдоми", получат по 200 тысяч рублей на организацию похорон, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко.
Пожар произошел в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело.
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Семьям погибших правительство Хабаровского края окажет материальную помощь в размере 1 миллиона рублей, администрация Комсомольска-на-Амуре, где проживали трое школьников, выплатит семьям по 200 тысяч рублей. Власти Амурского района, откуда в лагерь на отдых приезжала еще одна погибшая девочка, окажут все необходимое содействие ее семье.
"Семьи погибших по распоряжению губернатора получат материальную помощь в размере 200 тысяч рублей для организации похорон… Семьи пострадавших также получат выплаты - 200 тысяч рублей, если был причинен легкий вред здоровью, 400 тысяч рублей - тяжкий и средней тяжести вред", - сказала Томченко.
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