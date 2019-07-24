Семьям погибших в лагере детей выплатят по 200 тысяч рублей на похороны

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

© Фото : МЧС России Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Семьи детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе "Холдоми", получат по 200 тысяч рублей на организацию похорон, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко.

Пожар произошел в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело.

Семьям погибших правительство Хабаровского края окажет материальную помощь в размере 1 миллиона рублей, администрация Комсомольска-на-Амуре, где проживали трое школьников, выплатит семьям по 200 тысяч рублей. Власти Амурского района, откуда в лагерь на отдых приезжала еще одна погибшая девочка, окажут все необходимое содействие ее семье.