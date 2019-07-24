Эксперт назвал самых дисциплинированных держателей кредитных карт в России

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россияне моложе 25 лет являются самыми дисциплинированными заемщиками среди остальных держателей кредитных карт, сообщил РИА Новости директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

"Если говорить о генерировании "плохих" долгов в сегменте кредитных карт, то надо отметить, что граждане моложе 25 лет являются здесь самыми дисциплинированными заемщиками", - сказал Волков.

По его словам, в первом полугодии текущего года доля просроченной задолженности по кредиткам у молодых заемщиков составила в среднем 7,6%. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля просрочки сократилась на 0,9 процентного пункта.

По данным НБКИ, заемщикам моложе 25 лет в первом полугодии текущего года было выдано на 14,9% больше новых кредитных карт, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля граждан моложе 25 лет в общей структуре заемщиков по новым выданным кредитным картам в январе-июне составила 9,8%.