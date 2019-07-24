Из подтопленного села в Приамурье эвакуировали почти 70 человек

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Еще 39 человек эвакуировали из села Ивановка в Приамурье, пострадавшего от дождевого паводка, сообщает региональный главк МЧС России.
Ранее сообщалось, что в селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 30 человек, из них 16 детей.
Из-за сильных дождей в Амурской области режим чрезвычайной ситуации ввели в Благовещенске, Зее, Зейском, Благовещенском, Селемджинском, Тамбовском районах, которые пострадали в ходе циклона, подтоплены свыше 400 придомовых участков и десятки участков дорог. В Сковородинском районе обвалилась часть дороги, два человека пострадали.
"Из села Ивановка Зейского района, откуда накануне были эвакуированы 30 человек в село Овсянку, продолжается эвакуация. На вертолете Ми-8 Амурской авиабазы доставлены еще 39 человек в город Зею. Эвакуированные размещены у родственников", - говорится в сообщении.