Из подтопленного села в Приамурье эвакуировали почти 70 человек

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Еще 39 человек эвакуировали из села Ивановка в Приамурье, пострадавшего от дождевого паводка, сообщает региональный главк МЧС России.

Ранее сообщалось, что в селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 30 человек, из них 16 детей.

Из-за сильных дождей в Амурской области режим чрезвычайной ситуации ввели в Благовещенске, Зее, Зейском, Благовещенском, Селемджинском, Тамбовском районах, которые пострадали в ходе циклона, подтоплены свыше 400 придомовых участков и десятки участков дорог. В Сковородинском районе обвалилась часть дороги, два человека пострадали.