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РИА Новости

Итальянский пенсионер рассказал о поездке в Россию на велосипеде

04:04
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РИМ, 24 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский пенсионер Джованни Блоизи (Giovanni Bloisi) решил в одиночку преодолеть три тысячи километров на велосипеде, чтобы посетить места военной памяти итальянцев - участников боевых действий на Восточном фронте Второй мировой войны.
Разговор с РИА Новости застал 65-летнего мужчину за перекусом в селе Никитовка Белгородской области по дороге в Россошь. Свой путь итальянец начал в Киеве, прилетев в аэропорт "Борисполь" с велосипедом и необходимым багажом.
"Велосипед и вещи очень тяжелые - весят 41 килограмм. В день я проезжаю около 100 километров", - говорит Блоизи.
Его дорога лежит через Россошь в Волгоград, где он собирается посетить музей Сталинградской битвы и Мамаев курган, а оттуда на поезде добраться до Воронежа, где расположено итальянское военное кладбище. Из Воронежа он переместится в Москву, откуда 15 августа, ровно через месяц после начала путешествия, вылетит домой в провинцию Варезе.
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Несмотря на то, что Блоизи не знает русского, в путешествии ему помогают язык жестов и открытый характер. Под Белгородом он познакомился с группой молодых людей, которые помогли ему найти место для палатки, а узнав, что он отправляется в путь в 5 утра, пришли к нему на следующее утро с продовольствием в дорогу.
"Невероятные ребята! Я не знал, куда деть всю эту еду. Там был даже арбуз", - рассказывает Блоизи.
На днях "велосипедист памяти", как его называют в Италии, побывал в Николаевке (сейчас Ливенка). Там находится памятник погибшим здесь солдатам Итальянского альпийского корпуса.
"Я уже 12 лет езжу на велосипеде по Европе, чтобы посетить места сражений, концентрационные лагеря. Два года назад я совершил путешествие в Израиль к мемориалу жертвам холокоста. Мне не хватало только России. Мой долг как гражданина Итальянской Республики – воздать дань памяти 91 тысяче погибших итальянцев, многие из которых не знали, за что воюют и почему оказались на Восточном фронте", - рассказал мужчина.
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Вторая мировая война (1939-1945)РоссияИталияУкраинаВ мире
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