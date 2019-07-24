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РИА Новости

Эксперты подсчитали среднюю стоимость дорожной аптечки в России

03:53
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Стоимость аптечки, с которой россиянин может отправиться в путешествие, составляет почти 1,4 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитической компании DSM Group.
В стандартный набор путешественника эксперты включили безрецептурные препараты для оказания первой медицинской помощи: противопростудные средства, средства от проблем с пищеварением, обезболивающие препараты, лекарства от аллергии, дезинфицирующие и противогрибковые средства, а также средства от укачивания и для лечения солнечных ожогов.
"Средневзвешенная стоимость дорожной аптечки по итогам января-мая 2019 года составила 1,37 тысячи рублей", - рассказали в DSM Group.
Самыми дорогими в аптечке оказались средства лечения солнечных ожогов (302,55 рублей за упаковку) и противогрибковые препараты (273,94 рублей за упаковку), самыми дешёвыми – обезболивающие препараты (80,14 рублей за упаковку) и дезинфицирующие средства (38,23 рублей за упаковку).
Как отметили в DSM Group, при наличии хронических заболеваний медикаменты должны быть подобраны индивидуально по назначению врача. Необходимо также учитывать особенности региона, в который отправляется путешественник, добавили в компании.
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