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РИА Новости
Культура

Минкульт планирует узнать, какие Винни-Пухи нужны современным детям

03:50
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© Фото : СоюзмультфильмКадр из мультфильма "Винни Пух" (1969)
Кадр из мультфильма Винни Пух (1969)
© Фото : Союзмультфильм
Кадр из мультфильма "Винни Пух" (1969)
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Минкультуры РФ планирует в сентябре обсудить с представителями отрасли, в каких героях нуждается отечественная анимация, как создать нового Винни-Пуха и каких сценариев ждать в следующем году, сообщила РИА Новости глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Ранее в ведомстве прошел экспертный совет по анимационному кино, по итогам которого департаменту рекомендовали оказать финансовую поддержку 50 мультфильмам. В категории авторских анимационных фильмов Минкультуры выделит средства на создание 26 картин, где числятся работы Александра Свирского, Ивана Максимова, Алексея Туркуса, Валентина Телегина, Светланы Андриановой и других режиссеров.
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"Проблема, которая была озвучена российскими кинематографистами в области анимации на заседании экспертного совета, говорит о том, что для многих экспертов не очень понятно, какого же действительно продукта не хватает на рынке, потому что, конечно, сейчас есть наши очень популярные и известные телеканалы, которые транслируют новую абсолютно анимацию, которая получает поддержку, в том числе и в министерстве культуры. Хочется понять, чего же не хватает, какого рода сценариев нужно ждать нам в следующем году", - сказала Любимова.
"Мы думаем, когда дети пойдут в школу, а все взрослые вернутся из отпусков, мы устроим на студии "Союзмультфильма" огромный круглый стол для обсуждения вопроса. В начале учебного года, где-нибудь в середине сентября", - добавила она.
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Любимова добавила, что на круглый стол планируют пригласить художников, представителей старшего поколения, классиков, которые создавали отечественную анимацию, молодые и яркие компании, которые занимаются анимационными сериалами и полными метрами, и другие заинтересованные стороны.
"Нам очень важно собраться всем вместе, чтобы обсудить, что же является для нас приоритетным направлением, насколько у нас достаточное количество образовательных сериалов, каких героев нам стоит ждать, поговорить с психологами, каким именно должен быть наш герой, чтобы не заниматься тем, чтобы ставить категории "0+" или "6+", а изначально обсудить, каких Винни-Пухов нам ждать от российских аниматоров", - заключила собеседница агентства.
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