Военных ВВО привели в повышенную готовность из-за паводка в Приамурье

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Сводные отряды ликвидации последствий ЧС Восточного военного округа приведены в повышенную готовность из-за паводка в Амурской области, сообщает пресс-служба ВВО.

"В общевойсковой армии ВВО, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и ЕАО, сводные отряды ликвидации последствий ЧС приведены в повышенную готовность. Решение связано с резким ухудшением паводковой обстановки в Приамурье", - говорится в сообщении.

В соединениях и воинских частях объединения находится более 400 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники. Дежурные службы круглосуточно мониторят паводковую обстановку в районах воинских частей и других ведомственных объектов.

В случае необходимости военные окажут помощь пострадавшим от стихии в любом районе зоны ответственности.