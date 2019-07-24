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РИА Новости

Военных ВВО привели в повышенную готовность из-за паводка в Приамурье

03:45
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Сводные отряды ликвидации последствий ЧС Восточного военного округа приведены в повышенную готовность из-за паводка в Амурской области, сообщает пресс-служба ВВО.
"В общевойсковой армии ВВО, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и ЕАО, сводные отряды ликвидации последствий ЧС приведены в повышенную готовность. Решение связано с резким ухудшением паводковой обстановки в Приамурье", - говорится в сообщении.
В соединениях и воинских частях объединения находится более 400 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники. Дежурные службы круглосуточно мониторят паводковую обстановку в районах воинских частей и других ведомственных объектов.
В случае необходимости военные окажут помощь пострадавшим от стихии в любом районе зоны ответственности.
Из-за сильных дождей в Амурской области режим ЧС ввели в Благовещенске, Зее, Зейском, Благовещенском, Селемджинском, Тамбовском районах, которые пострадали в ходе циклона. В Сковородинском районе произошёл обвал части дорожного полотна, два человека пострадали. Всего в разных районах подтоплено свыше 400 придомовых участков и десятки участков дорог.
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