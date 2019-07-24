В Госдуме предложили разрешить частным клиникам вакцинацию

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Частным и ведомственным клиникам в России нужно разрешить проводить вакцинацию населения в рамках национального календаря профилактических прививок, соответствующее предложение член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич ("Единая Россия") направил главе Минздрава Веронике Скворцовой.

"Прошу вас представить мнение министерства по поводу возможности внесения необходимых изменений в федеральное законодательство... в части включения лечебных организаций негосударственной формы собственности, имеющих прикрепленное население в рамках реализации Территориальных программ ОМС, в перечень медицинских учреждений, участвующих в гарантированном бесплатном проведении профилактических прививок, включенных в Национальный календарь", - говорится в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что согласно действующему законодательству, негосударственные медучреждения, а это и частные компании, и ведомственные больницы, работающие по ОМС, не получают вакцины в рамках нацкалендаря. Соответственно, прикрепленное к ним население не может получить вакцины.

"В настоящий момент учреждения данного типа не получают вакцины в рамках Национального календаря профилактических прививок, что противоречит реализации государственных гарантий в сфере иммунизации граждан, а также ограничивает доступ прикрепленного населения к получению качественных медицинских услуг", - говорится в документе.

Предлагаемые изменения в законодательстве повысят доступность вакцинации для населения, считает депутат.