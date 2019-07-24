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РИА Новости

Источник назвал время запуска "Союза" с роботом "Федором" к МКС

03:35
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПуск ракеты-носителя "Союз" с космодрома "Байконур". Архивное фото
Пуск ракеты-носителя Союз с космодрома Байконур. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-14" с человекообразным роботом "Федор" будет запущен ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома "Байконур" утром 22 августа, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее сообщалось, что ракета "Союз-ФГ" с системой управления украинского производства, с помощью которой запускаются пилотируемые корабли "Союз", выводится из эксплуатации (ей осталось выполнить один пуск с кораблем "Союз МС-15" 25 сентября). Ей на смену придет ракета "Союз-2.1а" с системой управления российского производства. Но сначала требуется выполнить испытательный старт ракеты с беспилотным "Союзом МС-14".
"Запуск беспилотного корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" намечается на 22 августа в 6.38 мск. Стыковка корабля к МКС планируется на 24 августа в 8.31 мск", - сказал собеседник агентства.
В "Роскосмосе" РИА Новости не стали комментировать данную информацию.
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Ранее сообщалось, что робот сменил русское имя "Федор" на английское Skybot F-850.
После стыковки "Союза МС-14" со станцией робота перенесут из корабля в российский сегмент, где он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.
"Федор" - первый российский человекообразный робот. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робота-спасателя. Изначально робот разрабатывался в рамках проекта "Аватар" и носил это имя. Собственное имя машине дал Дмитрий Рогозин, тогда вице-премьер. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат. Также он научился стрелять из пистолета с двух рук, но за это производитель лишился доступа к ряду зарубежных деталей.
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Летом 2018 года источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что "Роскосмос" рассматривает возможность полета к МКС на беспилотном корабле "Союз МС" в 2019 году сразу двух роботов. Как сообщалось, проект получил название "киберэкипаж". Позднее "Роскосмос" признал начало подготовки одного робота к полету.
В перспективе "Федор" станет первым испытателем нового российского пилотируемого корабля "Федерация", первый запуск которого планируется в 2022 году ракетой-носителем "Союз-5" ("Иртыш") с космодрома "Байконур". Не исключается, что в дальнейшем "Федор" также отправится на "Федерации" в облет Луны.
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Союз МСБайконур (космодром)Союз-2РоскосмосРоссияРИА Наука
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