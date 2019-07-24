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РИА Новости

Хабаровские власти выразили соболезнования семьям погибших в лагере детей

03:31
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Власти Хабаровского края выразили соболезнования семьям детей, погибших на пожаре в палаточном лагере на базе "Холдоми", сообщается на сайте правительства.
Соболезнования опубликованы от имени главы региона и правительства.
"Мы окажем им, а также пострадавшим при пожаре, всю необходимую помощь… Следствие разберется в причинах произошедшего, а виновные будут наказаны. Хабаровский край скорбит вместе с вами", - говорится в сообщении.
Пожар произошел в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело.
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