Эксперт рассказала о пользе листьев салата с горьким привкусом

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Некоторые салаты имеют горький привкус, который оказывает на человека не только освежающее и возбуждающее аппетит действие, но и снимает усталость и успокаивают, рассказала РИА Новости начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева.

"Горьковатый привкус отдельных салатов обусловлен наличием в них таких веществ, как гликозид и лактуцин, которые не только оказывают на организм человека освежающее и возбуждающее аппетит действие, но и снимают усталость и успокаивают. В сочетании с витамином С и каротином салат укрепляет стенки кровеносных сосудов, полезен при гипертонии, предупреждает атеросклероз", - рассказала собеседница.

Она добавила, что салат – это легкий низкокалорийной продукт, который богат витаминами и минеральными веществами, такими как каротин, витамин С и витамины группы В.

При выборе салата важно обращать внимание на листья, советует Зайцева. Они должны быть чистыми, характерными для сорта формы и окраски, не достигшими стадии образования семян, с аккуратно обрезанными корнями у основания.