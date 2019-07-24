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РИА Новости

Эксперт рассказала о пользе листьев салата с горьким привкусом

03:27
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© Fotolia / ronstikСалат
Салат
© Fotolia / ronstik
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Некоторые салаты имеют горький привкус, который оказывает на человека не только освежающее и возбуждающее аппетит действие, но и снимает усталость и успокаивают, рассказала РИА Новости начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева.
"Горьковатый привкус отдельных салатов обусловлен наличием в них таких веществ, как гликозид и лактуцин, которые не только оказывают на организм человека освежающее и возбуждающее аппетит действие, но и снимают усталость и успокаивают. В сочетании с витамином С и каротином салат укрепляет стенки кровеносных сосудов, полезен при гипертонии, предупреждает атеросклероз", - рассказала собеседница.
Она добавила, что салат – это легкий низкокалорийной продукт, который богат витаминами и минеральными веществами, такими как каротин, витамин С и витамины группы В.
При выборе салата важно обращать внимание на листья, советует Зайцева. Они должны быть чистыми, характерными для сорта формы и окраски, не достигшими стадии образования семян, с аккуратно обрезанными корнями у основания.
"Не следует выбирать салат с увядшими и пожелтевшими листьями, с наличием ржавых точек или пятен у основания листьев и жилок, с признаками гнили", - предостерегла специалист.
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