На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июл – РИА Новости. Троих геологов, пострадавших в результате падения вездехода в ущелье в Быстринском районе Камчатки, эвакуируют вертолетом в Петропавловск-Камчатский для госпитализации, сообщили РИА Новости в министерстве специальных программ и по делам казачества региона.

Вездеход с геологами упал в ущелье глубиной порядка 100-140 метров в Камчатском крае, в результате чего два человека погибли и трое пострадали. Машина направлялась в сторону Агинского месторождения. В район происшествия из Петропавловска-Камчатского была направлена группа спасателей со спецоборудованием. Утром в среду по местному времени она прибыла на место, где уже работали их коллеги из села Мильково.

"На помощь геологам направлен вертолет Ми-8 с медиками и спасателями на борту, он эвакуирует пострадавших в Петропавловск-Камчатский, где они будут госпитализированы. По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, ещё один получил травмы средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.