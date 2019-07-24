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РИА Новости

На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет

02:21
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8. Архивное фото
Вертолет Ми-8. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июл – РИА Новости. Троих геологов, пострадавших в результате падения вездехода в ущелье в Быстринском районе Камчатки, эвакуируют вертолетом в Петропавловск-Камчатский для госпитализации, сообщили РИА Новости в министерстве специальных программ и по делам казачества региона.
Вездеход с геологами упал в ущелье глубиной порядка 100-140 метров в Камчатском крае, в результате чего два человека погибли и трое пострадали. Машина направлялась в сторону Агинского месторождения. В район происшествия из Петропавловска-Камчатского была направлена группа спасателей со спецоборудованием. Утром в среду по местному времени она прибыла на место, где уже работали их коллеги из села Мильково.
"На помощь геологам направлен вертолет Ми-8 с медиками и спасателями на борту, он эвакуирует пострадавших в Петропавловск-Камчатский, где они будут госпитализированы. По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, ещё один получил травмы средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительным данным, причиной аварии вездехода стал отказ тормозов.
Вертолет Ми-8 совершает полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
15 июля, 10:14
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