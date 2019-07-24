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РИА Новости

В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ

02:01
196845
© Depositphotos / photographee.euЖенщины на кладбище
Женщины на кладбище
© Depositphotos / photographee.eu
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В Москве произошел инцидент во время отпевания умершей женщины в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи, сообщает телеканал РЕН ТВ.
У умершей женщины внезапно пошла кровь из носа, что шокировало всех присутствовавших, а некоторые подумали, что женщина жива.
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Из-за случившегося священник остановил отпевание, посчитав, что женщина не мертва, а находится в летаргическом сне, и вызвал в храм медиков.
Однако прибывшие специалисты провели обследование и повторно подтвердили смерть женщины.
Телеканал также опубликовал интервью со служительницей храма, которая стала очевидцем произошедшего. Она рассказала, что такое происходит достаточно часто, и это "нормальное явление".
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Москва
Популярные комментарии
Вам бы все бы Путина куда-нибудь бы да приплести... Молитесь что ли на его? Если Путина за день не вспомнили - что день насмарку? 😂😂😂
24 июля, 07:12
Alex Ak.
35503011
Это гаверное она услышала приказ Путина о сокращении смертности .Царь дал добро,благословил и воскресли убиенные.
24 июля, 07:09
mr.imenno
3400039
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