В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В Москве произошел инцидент во время отпевания умершей женщины в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи, сообщает телеканал РЕН ТВ.
У умершей женщины внезапно пошла кровь из носа, что шокировало всех присутствовавших, а некоторые подумали, что женщина жива.
4 июля, 17:29В Индии покойник ожил на похоронах
Из-за случившегося священник остановил отпевание, посчитав, что женщина не мертва, а находится в летаргическом сне, и вызвал в храм медиков.
Однако прибывшие специалисты провели обследование и повторно подтвердили смерть женщины.
Телеканал также опубликовал интервью со служительницей храма, которая стала очевидцем произошедшего. Она рассказала, что такое происходит достаточно часто, и это "нормальное явление".