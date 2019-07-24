В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В Москве произошел инцидент во время отпевания умершей женщины в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи, сообщает телеканал В Москве произошел инцидент во время отпевания умершей женщины в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи, сообщает телеканал РЕН ТВ

У умершей женщины внезапно пошла кровь из носа, что шокировало всех присутствовавших, а некоторые подумали, что женщина жива.

Из-за случившегося священник остановил отпевание, посчитав, что женщина не мертва, а находится в летаргическом сне, и вызвал в храм медиков.

Однако прибывшие специалисты провели обследование и повторно подтвердили смерть женщины.