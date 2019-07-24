Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова считает, что штрафы за экологические нарушения необходимо значительно повысить.

"Я считаю, что штрафы за экологические нарушения чрезвычайно малы. Сейчас они в среднем составляют 5—20 тысяч рублей. Но по предыдущей практике могу сказать, что штрафы для юридических лиц должны быть от 50 тысяч до 1 миллиона с возможностью приостановки деятельности предприятия", - заявила Радионова в интервью газете " Известия ".

Она добавила, что для индивидуальных предпринимателей размер штрафов должен составлять от 10 тысяч до 500 тысяч рублей, а для физических лиц — 5-50 тысяч рублей.

Глава ведомства отметила, что экологические требования должны быть для каждого человека в приоритете, подчеркнув, что "контроль за экологией будет наращиваться, и отношение граждан к существующим проблемам тоже изменится".