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РИА Новости

Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения

01:58
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© РИА Новости / Илья ПиталевРуководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Архивное фото
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова считает, что штрафы за экологические нарушения необходимо значительно повысить.
"Я считаю, что штрафы за экологические нарушения чрезвычайно малы. Сейчас они в среднем составляют 5—20 тысяч рублей. Но по предыдущей практике могу сказать, что штрафы для юридических лиц должны быть от 50 тысяч до 1 миллиона с возможностью приостановки деятельности предприятия", - заявила Радионова в интервью газете "Известия".
Она добавила, что для индивидуальных предпринимателей размер штрафов должен составлять от 10 тысяч до 500 тысяч рублей, а для физических лиц — 5-50 тысяч рублей.
Глава ведомства отметила, что экологические требования должны быть для каждого человека в приоритете, подчеркнув, что "контроль за экологией будет наращиваться, и отношение граждан к существующим проблемам тоже изменится".
"Через два года человек сам не захочет оставить мусор где-нибудь в лесу", - добавила Радионова.
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