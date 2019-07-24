Марк Эспер официально стал новым министром обороны США

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Новым министром обороны США официально стал Марк Эспер, который принес присягу в присутствии Дональда Трампа, сообщает Белый дом.
Накануне его кандидатуру утвердил сенат.
Таким образом, Пентагон впервые за более чем полгода получил действующего главу — без приставки "исполняющий обязанности".
С самого начала работы администрации Трампа в январе 2017 года министром обороны был Джеймс Мэттис. Он ушел в отставку 31 декабря 2018-го. Исполняющим обязанности сначала был Патрик Шэнахан, а затем, с конца июня, — Эспер.
С 1986 по 2007 год он служил в армии, принимал участие в войне в Персидском заливе в 1991-м в составе 101-й десантной дивизии. После отставки в звании подполковника Эспер работал в коммерческих структурах, занимался лоббизмом для оборонных предприятий.
В ноябре 2017-го сенат утвердил его на пост министра сухопутных сил, входящих в структуру Пентагона.
Сейчас он гражданское лицо, что традиционно для министров обороны США.
19 июля, 17:38"Трейд" Марк. Пентагон возглавит "Мэттис номер два"Может быть, конечно, это Марк Эспер ради должности обернулся перед сенаторами "бешеным псом" и лизнул им больное место. Никто же не видел ‒ вдруг он в это время пальцы за спиной скрестил. Перед Трампом, по крайней мере, он, наверное, так и будет оправдываться.