Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T01:37Z
https://ria.ru/20190724/1556818997.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155682/29/1556822979_0:0:3337:1877_1036x0_80_0_0_ccfa6d0a4b095c804943186ce065cbfe.jpg
РИА Новости

Марк Эспер официально стал новым министром обороны США

01:37
3942
© AP Photo / Carolyn KasterНовый министр обороны США Марк Эспер и президент США Дональд Трамп в Белом доме. 23 июля 2019
Новый министр обороны США Марк Эспер и президент США Дональд Трамп в Белом доме. 23 июля 2019
© AP Photo / Carolyn Kaster
Новый министр обороны США Марк Эспер и президент США Дональд Трамп в Белом доме. 23 июля 2019
ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Новым министром обороны США официально стал Марк Эспер, который принес присягу в присутствии Дональда Трампа, сообщает Белый дом.
Накануне его кандидатуру утвердил сенат.
Таким образом, Пентагон впервые за более чем полгода получил действующего главу — без приставки "исполняющий обязанности".
С самого начала работы администрации Трампа в январе 2017 года министром обороны был Джеймс Мэттис. Он ушел в отставку 31 декабря 2018-го. Исполняющим обязанности сначала был Патрик Шэнахан, а затем, с конца июня, — Эспер.
С 1986 по 2007 год он служил в армии, принимал участие в войне в Персидском заливе в 1991-м в составе 101-й десантной дивизии. После отставки в звании подполковника Эспер работал в коммерческих структурах, занимался лоббизмом для оборонных предприятий.
В ноябре 2017-го сенат утвердил его на пост министра сухопутных сил, входящих в структуру Пентагона.
Сейчас он гражданское лицо, что традиционно для министров обороны США.
Министр армии США Марк Эспер
19 июля, 17:38
"Трейд" Марк. Пентагон возглавит "Мэттис номер два"Может быть, конечно, это Марк Эспер ради должности обернулся перед сенаторами "бешеным псом" и лизнул им больное место. Никто же не видел ‒ вдруг он в это время пальцы за спиной скрестил. Перед Трампом, по крайней мере, он, наверное, так и будет оправдываться.
124942428
Обсудить 8
Министерство обороны СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 ноября 2017
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
РИА
Новости
Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов
Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой
Акватория Вонсана
Северная Корея задержала российское судно
Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна
Лента
новостей
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе "экологического Чернобыля"
Военно-морские суда США и Ирака в Персидском
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Признание "частного ЦРУ": газопровод в обход Украины будет строиться дальше
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. 20 октября 2017
Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
Люди переходят дорогу в районе Киевского вокзала в Москве
Стало известно, кому Россия должна заплатить по справедливости
Президент Украины Владимир Зеленский на избирательном участке в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
Украина дает миру уникальный урок демократии
Акция протеста возле избиркома в Донецкой области
МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область из-за митинга у избиркома
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
В России может появиться единая база данных о жителях страны
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Сын Цоя оценил исполнение "Группы крови" группой Metallica
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:07Власти рассказали о семье матери мальчика, посаженного на цепь на Кубани
10:06Шереметьево в случае возвращения "курилок" сделает их бесплатными
10:06Кличко прокомментировал начатое против него расследование
10:05Церкви не поддержат действия Варфоломея на Украине, считают в РПЦ
10:04В Турции туристы из России, Польши и Норвегии пострадали в ДТП
10:01В Пермском крае отменили режим ЧС, введенный из-за дождевого паводка
09:58На Украину с начала года не пустили почти пять тысяч россиян
09:58Чиновник призвал исходить из интересов детей, решая судьбу горевшего лагеря
09:58СК возбудил дело против начальника отдела МЧС после пожара в лагере
09:53В Китае восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
09:53Курилки в аэропортах предложили сделать платными
09:52В Киевской области члены избиркома вели подсчет голосов в кафе
09:49Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:48Военные расчистили более 20 гектаров земли во втором районе в Тулуне
09:48В Кабуле автомобиль НАТО подорвался на бомбе
09:42В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ
09:37Иларион похвалил Зеленского за то, что не вмешивается в дела Церкви
09:37В Луганской области усилили охрану избиркома, где пересчитывают голоса
09:36Москалькова рассказала, почему не принят закон против насилия в семье
09:31Кортеж Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы
Лента новостейМолния