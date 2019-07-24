Марк Эспер официально стал новым министром обороны США

"Трейд" Марк. Пентагон возглавит "Мэттис номер два" Может быть, конечно, это Марк Эспер ради должности обернулся перед сенаторами "бешеным псом" и лизнул им больное место. Никто же не видел ‒ вдруг он в это время пальцы за спиной скрестил. Перед Трампом, по крайней мере, он, наверное, так и будет оправдываться.