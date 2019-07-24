Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса

РИГА, 24 июл — РИА Новости. Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил журналистам, что крайне недоволен тем, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале, сообщает Kas jauns.
"Министр внутренних дел сидел в первых рядах на концерте Лепса, чтобы унизить латвийское государство".
Он также выразил недовольство тем, что Лепсу не запрещен въезд в Латвию.
Глава МВД на критику пока не отреагировал.
Весной Лепса внесли в список нежелательных лиц в соседней Литве и запретили ему въезд. Инициировавшие это политики призвали создать правовой механизм, с помощью которого люди, связанные с "преступными группами", не смогли бы въезжать в Литву и давать концерты.
Также они предложили включить в список нежелательных лиц тех людей, которые выражают активную поддержку внешней политике России, что, по их утверждению, относится и к Лепсу.
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