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РИА Новости

Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса

01:33
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс. Архивное фото
Певец Григорий Лепс. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Певец Григорий Лепс. Архивное фото
РИГА, 24 июл — РИА Новости. Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил журналистам, что крайне недоволен тем, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале, сообщает Kas jauns.

"Министр внутренних дел сидел в первых рядах на концерте Лепса, чтобы унизить латвийское государство".

Янис Борданс
Министр юстиции Латвии
Он также выразил недовольство тем, что Лепсу не запрещен въезд в Латвию.
Глава МВД на критику пока не отреагировал.
Весной Лепса внесли в список нежелательных лиц в соседней Литве и запретили ему въезд. Инициировавшие это политики призвали создать правовой механизм, с помощью которого люди, связанные с "преступными группами", не смогли бы въезжать в Литву и давать концерты.
Также они предложили включить в список нежелательных лиц тех людей, которые выражают активную поддержку внешней политике России, что, по их утверждению, относится и к Лепсу.
Сотрудники полиции в Риге
21 декабря 2018, 08:00
Независимости Прибалтики "угрожают". И делают это историки и певцы
912813744
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МВД ЛатвииЯнис БордансЛатвияВ мире
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