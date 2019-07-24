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РИА Новости

В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды

01:25
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июл – РИА Новости. Мексиканская полиция спасла из трейлера 150 мигрантов, которые несколько дней находились без воды и еды, сообщает портал Excelsior.
Грузовик, который якобы перевозил овощи, остановили в штате Веракрус за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки полицейские услышали крики о помощи, раздававшиеся из кузова.
Открыв его, они нашли внутри 73 гватемальцев, 45 граждан Гондураса, 26 сальвадорцев и шесть эквадорцев, которые заявили, что провели несколько дней без воды и продуктов питания.
Водитель и его напарник были задержаны.
Мигрантов накормили и отправили в миграционный центр для оформления необходимых документов для возвращения на родину.
Мигранты из Гондураса, направляющиеся к границе США, на дороге в Южной Мексике
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ЭквадорМексикаГватемала (республика)СальвадорГондурасВ мире
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