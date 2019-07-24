Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии

Как бить? ОЗХО лишила США повода для удара по Сирии Когда Трамп в первый раз ударил по Сирии, заключение международных химиков о том, что у нее все кристально чисто, тоже было написано. Но вряд ли проблема была в том, что президенту США о нем не сообщили.