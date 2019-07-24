В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Заместитель гендиректора - главный финансовый директор "Роскосмоса" Дмитрий Беленов покидает свой пост, теперь он займется инфраструктурными проектами ракетно-космической отрасли в "РК Капитал", дочернем предприятии госкорпорации, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Дмитрий Владимирович переходит на работу в дочернюю компанию "РК-Капитал", которая будет заниматься инфраструктурными проектами, в том числе созданием Национального космического центра", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, кто займет должность финансового директора. По словам собеседника, кандидатура пока не согласована.

Должность финансового директора "Роскосмоса" Беленов занимал с 29 ноября 2018 года. До этого он работал на госслужбе, а также в банковских и финансовых учреждениях.