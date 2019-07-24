В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Заместитель гендиректора - главный финансовый директор "Роскосмоса" Дмитрий Беленов покидает свой пост, теперь он займется инфраструктурными проектами ракетно-космической отрасли в "РК Капитал", дочернем предприятии госкорпорации, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Дмитрий Владимирович переходит на работу в дочернюю компанию "РК-Капитал", которая будет заниматься инфраструктурными проектами, в том числе созданием Национального космического центра", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил, кто займет должность финансового директора. По словам собеседника, кандидатура пока не согласована.
Должность финансового директора "Роскосмоса" Беленов занимал с 29 ноября 2018 года. До этого он работал на госслужбе, а также в банковских и финансовых учреждениях.
Ранее "Роскосмос" анонсировал создание Национального космического центра на базе Центра имени Хруничева на западе Москвы. Строительство планируется начать осенью. Оно оценивается в 25 миллиардов рублей. Центр построят не позднее 2022 года. Ожидается, что в новом офисном центре будут созданы до 20 тысяч новых рабочих мест.
6 июня, 11:12"Это рационально". Эксперт о новых правилах выезда за рубеж в "Роскосмосе"В "Роскосмосе" ужесточены правила выезда за рубеж для руководителей корпорации и ее предприятий, допущенных к секретной информации, сообщили источники. Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.