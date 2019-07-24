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РИА Новости

Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины

00:52
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. 20 октября 2017
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. 20 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в своем Twitter поздравил президента Украины Владимира Зеленского и его партию "Слуга народа" с победой на парламентских выборах.
При этом он отметил, что теперь Украина встала на "путь к суверенному украинскому государству".
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"Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга народа". Выборы создают новую надежду для Украины. Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять — это путь к суверенному украинскому государству", - написал Ягланд.
Высказывание генсека СЕ вызвало критику со стороны Киева. Так замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что Ягланд специально ставит под сомнение суверенитет Украины.
"Ягланд подхалимски цепляется за победу президента Зеленского и его партии, но сразу "дает в штангу" в своем твите, когда пишет, что Украина все еще "на пути к суверенитету". В мире Ягланда Украина не является суверенной страной. И только не говорите мне, что это он "оговорился". Генсек — это не стажер, это высшее должностное лицо", — написал дипломат в Facebook.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%.
99456651737
Обсудить 12
Турбьерн ЯгландЕвропаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ягланд всего лишь констатирует факты. Украина является суверенной страной только в мире части ее обитателей, причем далеко не всех. А в остальном мире всем прекрасно понятно, кто там хозяин.
24 июля, 02:41
Alex Ivlev
2600000
Там уж тридцать лет борются «за независимость», причем друг с другом.
24 июля, 03:35
Wad Pan
1460000
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