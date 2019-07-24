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РИА Новости

В Хабаровском крае начался трехдневный траур по погибшим в лагере детям

00:15
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Трехдневный траур начинается в среду в Хабаровском крае, где из-за пожара в детском палаточном лагере погибли четверо школьников, сообщает краевое правительство.
Пожар произошел в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело.
"Власти региона со среды объявили на территории Хабаровского края траур. Он продлится три дня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот день в крае будут приспущены государственные флаги России и Хабаровского края. Телерадиокомпаниям, учреждениям культуры рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач, проведения торжественных мероприятий.
В Комсомольске-на-Амуре, где проживали трое погибших детей, организуют места, куда горожане смогут принести цветы и свечи.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайОбщество
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