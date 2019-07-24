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РИА Новости
Война в Сирии

США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе

00:09
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Госдепартамент США во вторник обвинил власти Сирии и Россию в авиаударах по мирным жителям на юге провинции Идлиб.
Ранее ряд западных СМИ опубликовали информацию со ссылкой на данные финансируемой Великобританией и США организации "Белые каски" и Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, согласно которой якобы в результате авиабомбардировки российскими силами рынка в Маарет-ан-Нумане погибли по меньшей мере 23 человека. В минобороны РФ утверждения "Белых касок" назвали фейком. В министерстве подчеркнули, что авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирии не выполняла.
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"Соединенные Штаты осуждают вчерашние авиаудары по городу Маарат-аль-Нуман на юге Идлиба. Эти авиаудары затронули гражданские дома и городской рынок, по сообщениям, унесли жизни более 35 невинных мужчин, женщин и детей и оставили после себя лишь руины", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
По ее словам, такие удары продолжаются уже почти три месяца, они вынудили покинуть свои дома как минимум 330 тысяч человек. Также она обвинила сирийских и российских военных в "преднамеренных ударах по гражданских объектам", в частности по медицинским учреждениям, в результате чего гибнут гуманитарные работники, включая сотрудников "Белых касок". Представитель госдепартамента утверждает, что на юге провинции Идлиб за последние два месяца были разрушены восемь объектов водоснабжения.
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"Эти нападения угрожают политическому процессу. Мы призываем Россию и режим (президента Сирии Башара) Асада вернуться к прекращению огня в этом районе и обеспечить беспрепятственный доступ для решения гуманитарной катастрофы, вызванной авиаударами, как того требует резолюция 2254 Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении представителя госдепартамента.
Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) сообщило во вторник о почти 60 погибших и свыше 100 раненых в результате авиаударов в сирийской провинции Идлиб. По данным УКГВ ООН, в понедельник вечером в Идлибе авиаудары были нанесены также по рынку Саракеб, убиты восемь человек, включая женщину и четырех детей. Кроме того, из минометов был обстрелян Алеппо, что привело к гибели семи мирных жителей, говорится в сообщении.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Государственный департамент СШАСирияРоссияСШАВ мире
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